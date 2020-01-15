Политика

RT на русскомRT на русскомПресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит курс лечения. Об этом РИА Новости рассказал его пресс-секретарь Альви Каримов. «Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур», — заявил Каримов.
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Альви Каримов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
— Альви Каримов, российский журналистРИА Новости 00:05

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