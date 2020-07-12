Происшествия
Актуальные НовостиПресс-секретаря Сергея Фургала Надежду Томченко задержали
Пресс-секретаря арестованного ранее губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали. Надежда Томченко подозревала подобное развитие событий несколько дней назад.
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Полиция задержала пресс-секретаря губернатора Хабаровского края Надежду Томченко
Общественная служба новостей09:05
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Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
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Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
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Список заболевших коронавирусом в Сахалинской области к вечеру 12 июля увеличился еще на 66 человек.
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Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
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В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином».
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Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Политика
Лидер Сербии Вучич заявил о возобновлении переговоров с Косово
Диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва, заявил президент Сербии Александр Вучич 12 июля в своем Instagram.
ИА Красная Весна 16:36
Экономика
В Минэкономразвития объяснили снижение числа новых фирм
Снижение числа регистрируемых юрлиц в два раза в мае 2020-го по сравнению с 2019-м обусловлено ограничительными мерами в связи коронавирусом.
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Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер 05:24
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«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
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В США застрелили рэпера Lil Marlo
Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
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Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
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Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
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Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
Сетевой инсайдер MauriQHD утверждает, что корпорация Apple работает над новым смартфоном, который будет стоить дешевле нового iPhone SE.
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Пушилин поздравил с выпуском первых в ДНР молодых офицеров
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
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