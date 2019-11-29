Футбол
Sport.ruПресс-служба «Арсенала» опубликовала прощальное письмо Эмери
На сайте лондонского "Арсенала" появилось обращение, которое испанский специалист Унаи Эмери подготовил после увольнения с поста главного тренера клуба.
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Эктор Бельерин: «Эмери помог мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы»
Спорт-Экспрессвчера в 15:46
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Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот
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Apple прокомментировала обозначение Крыма в своих сервисах
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Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter
Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
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Дело о крушении MH17 частично передали в суд в Гааге
Часть обвинительного заключения международной следственной группы по делу о крушении самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году передана в распоряжение судей окружного суда Гааги.
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Здоровье
В Новочеркасске из инфекционной больницы уволились все врачи
В городе Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов. Об этом сообщили в мэрии города.
Энергетика
На Украине исключили рост цен на газ при отсутствии поставок из России
Правительство Украины зафиксировало цену на газ для населения на текущий отопительный сезон на тот случай, если новый контракт с «Газпромом» не будет заключён.
Происшествия
Суд отправил под арест министра здравоохранения Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест главу областного минздрава Татьяну Быковскую, подозреваемую в превышении должностных полномочий.
Политика
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Космос
Пылевые бури выкачивают воду с Марса
Самые высокие башни могут достигать 70-90 км. Ученые выяснили, что это явление может возникать и при обычной марсианской погоде, но чаще всего во время крупных пыльных бурь.
Экономика
Раскрыт размер зарплаты, необходимый для максимально высокой пенсии
За последние пять лет необходимая для максимальной пенсии месячная зарплата увеличилась почти вдвое — в 2015 году она составляла 59 тысяч.
Происшествия
Замглавы свердловского СК задержан за взятку
Первый заместитель руководителя Следственного управления СК по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за взятку в 18 млн рублей.
Политика
На Украине заявили о потере смысла существования страны
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Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Мачт между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Футбол
Виллиан хочет продлить контракт с «Челси»
Полузащитник лондонского «Челси» Виллиан заявил, что не хочет покидать английский клуб.
Политика
На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России
Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
Футбол
Сегодня состоится жеребьевка финального этапа ЕВРО-2020
Сегодня в столице Румынии городе Бухаресте состоится официальная жеребьевка континентального соревнования по футболу.
Общество
Что изменится в российских законах в декабре 2019 года
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
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Политика
Парламент ДНР принял закон о госгранице
Парламент самопровозглашённой Донецкой народной республики единогласно принял закон о государственной границе.
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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Политика