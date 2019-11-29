Футбол
Sport.ruПресс-служба «Арсенала» опубликовала прощальное письмо Эмери
На сайте лондонского "Арсенала" появилось обращение, которое испанский специалист Унаи Эмери подготовил после увольнения с поста главного тренера клуба.
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Эктор Бельерин: «Эмери помог мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы»
Спорт-Экспрессвчера в 15:46
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