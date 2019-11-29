Футбол

Sport.ruSport.ruПресс-служба «Арсенала» опубликовала прощальное письмо Эмери

На сайте лондонского "Арсенала" появилось обращение, которое испанский специалист Унаи Эмери подготовил после увольнения с поста главного тренера клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» опубликовал прощальное сообщение Эмери

Чемпионатвчера в 15:08

Эктор Бельерин: «Эмери помог мне вырасти как мужчина после моей тяжелой травмы»

Спорт-Экспрессвчера в 15:46

«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Матч ТВвчера в 15:28

«Вы помогли мне ощутить величие «Арсенала». Прощальное письмо Эмери

Sport24.ruвчера в 15:19

Пресс-служба «Арсенала» опубликовала прощальное письмо Эмери

Sport.ruвчера в 16:59

«Арсенал» опубликовал прощальное письмо Эмери

Sportbox.RUвчера в 15:28

Эмери: «Благодарю всех, кто помог мне понять величие „Арсенала“»

Soccer.ruвчера в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Авто

Объявлена дата продаж Toyota Wildlander

Новые автомобили 28 ноября в 23:36
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу в гостинице

На северо-востоке Москвы мужчина устроил вооруженную разборку в гостинице.
Российская газета 05:51
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Культура

Участники шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ исполнят знаменитый танец Джокера

В эту субботу, 30 ноября, в 21:00 смотрите на ТНТ новый концерт шоу «ТАНЦЫ», где лучшие танцовщики нашей страны продолжают борьбу за 4 миллиона рублей и из раза в раз доказывают, что для них нет ничего невозможного.
ОК! вчера в 00:52
Происшествия

На Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко.
Российская газета 05:07
Общество

«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд

Вести.Ru 06:02
Автоспорт

Ферстаппен стал лучшим на третьей тренировке в Абу-Даби, Квят — 12-й

Sportbox.RU 06:09
Политика

На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
RT на русском 02:07
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Общество

Опрос показал, как предприниматели оценивают будущее бизнеса в России

Более половины 60-летних респондентов (59%), занимавшихся бизнесом в 90-е годы, считают, что вести бизнес в России стало легче.
РИА Новости 28 ноября в 12:45
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Наука

В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире

На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Качканарское время 27 ноября в 16:47
Кино

На экраны страны выходит фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Лента посвящена знаменитому советскому вратарю, обладателю «Золотого мяча» Льву Ивановичу Яшину.
REGNUM 28 ноября в 05:26
Происшествия

На Украине признаны виновными 59 человек в делах Майдана

На Украине суд признал виновными 59 человек в делах Евромайдана, по отношению к 46 приняты обвинительные акты.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

News.ru 06:12
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая призналась, что когда-то из-за нужды сдавала бутылки

Наталья Ветлицкая собирала пустые бутылки. Об этом певица призналась в выпуске шоу на Первом канале.
Пятый канал 06:08
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф обнаружился в Таиланде в компании татуированной девушки

Похоже, что пара встречается уже несколько месяцев – в последний месяц лета они летали вместе в Израиль.
Городовой вчера в 04:26
Политика

«Нафтогаз» сообщил о проблемах с взысканием долга с «Газпрома»

Украина не везде может взыскать с "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 14:15
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru вчера в 11:16
Происшествия

Экс-министра финансов Ингушетии осудили за растрату двух миллиардов

Бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев признан виновным в нецелевом расходовании двух миллиардов рублей из федерального бюджета.
Российская газета 05:18
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Футбол

Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса

Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Российская газета 04:42
Армия и оружие

Донбасс: «всушника» из 10-й горно-штурмовой бригады сразила пуля снайпера

Вчера на Донбассе погиб 26-летний «всушник» из 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Алексей Капустян.
Rusvesna.su 04:29
Спорт

Непряева заняла третье место в гонке на 10 километров, победила Йохауг

Спорт-Экспресс 04:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. Возглавляет английский клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное