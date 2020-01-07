Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции. Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади.
Читать в источнике
Комментировать2198
Отари Аршба
Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46

Подробнее о событии

Пресс-служба ЛДПР прокомментировала раздачу Жириновским денег в Москве

RT на русском10:25

В ЛДПР объяснили, зачем Жириновский раздавал деньги на Красной площади

Москва 2409:34

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

РИА Новости08:40

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег «крепостным и холопам»

Lenta.ru08:33

Эксперты по этикету объяснили, почему Жириновский поступил безнравственно, раздавая деньги

Вечерняя Москва09:03

В окружении Жириновского объяснили, зачем он раздавал деньги и чебуреки на Красной площади

URA.Ru09:51

Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет

Национальная служба новостей03:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 11:31, Ашберн
Гаджеты

Представлены первые в мире VR-очки с поддержкой HDR

Life.ru 09:38
Происшествия

В Японии выдали ордер на арест жены экс-главы Nissan

Прокуратура в Токио получила ордер на арест жены бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Kyodo News.
Коммерсантъ 06:55
Общество

Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40

Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран.
Известия 07:12
Футбол

Форвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»

REGNUM 05:44
Технологии

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.
REGNUM 07:36
Политика

Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании

Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
REGNUM 08:48
Общество

Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей

Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Российская газета 05:53
Политика

Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
REGNUM 09:20
Хоккей

«Спартак» в третий раз подряд обыграл СКА в матче КХЛ

Московский "Спартак" одержал третью в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ победу над СКА из Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:28
Общество

Компания Toyota построит в Японии прототип города будущего

REGNUM 01:45
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская вышла за хлебом в купальнике

Знаменитость оставила к снимку описание, в котором указала, что в таком виде она собралась выйти за хлебом.
DixiNews 05 января в 08:08
Футбол

Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Газета.Ru 03:25
Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара

В результате пожара в бытовках на территории тепличного комплекса в Московской области погибли шесть человек.
RT на русском 03:13
Космос

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
РИА Новости 02:12
Гаджеты

Революционный телевизор LG оценили в 60 000 долларов

iXBT.com 06:52
Хоккей

«Трактор» одержал победу над «ХК Сочи»

Первый областной 11:21
Кино

Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Москва 24 05 января в 22:19
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Rusargument 05 января в 06:18
Технологии

С 14 января Microsoft перестанет поддерживать Windows 7

Как известно, с 14 января, компания Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 7, которая уже сегодня считается устаревшей.
RuNews24.ru вчера в 01:37
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
Шоу-бизнес

45-летняя Хлоя Севиньи ждет первого ребенка

Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail.
Super.ru 06:25
Общество

В России хотят скорректировать брачный возраст

РИА Новости 04 января в 16:47
Гаджеты

Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов

Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Дождь 09:38
Авто

Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году

2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Автоновости дня 05 января в 00:43
Культура

Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года

В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
ТК Звезда вчера в 13:31
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве

По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Известия вчера в 14:39
Спорт

МОК просит ARD предоставить материалы о предполагаемой коррупции в IWF

Международный олимпийский комитет (МОК) просит немецкий телеканал ARD предоставить документацию, в которой содержатся факты предполагаемых случаев коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщается в релизе МОК.
РИА Новости вчера в 11:52
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу

Соединенные Штаты отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал 9 января выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Foreign Policy.
Аргументы и Факты вчера в 22:55
Происшествия

ФСИН опровергла данные об избиении сотрудника колонии из-за рыбы

ФСИН опровергла информацию, появившуюся в СМИ, об избиении замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша начальником УФСИН России по Республике Тыва Дмитрием Обломием за отказ съесть испорченную рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.
РИА Новости 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное