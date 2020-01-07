Общество
РИА НовостиВ ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве
Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции. Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади.
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Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13
— Отари Аршба, российский политикКрасная весна вчера в 15:46
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Комиссия ГД по этике: Пострадавших от денег и чебуреков Жириновского пока нет
Национальная служба новостей03:58
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Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены экс-главы Nissan
Прокуратура в Токио получила ордер на арест жены бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Kyodo News.
Общество
Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40
Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран.
Футбол
Форвард «Урала» Ильин перешёл в «Ахмат»
Технологии
Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года
Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.
Политика
Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании
Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.
Общество
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей
Житель Пензы купил лотерейный билет за 50 рублей и выиграл более 123 миллионов рублей.
Политика
Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Хоккей
«Спартак» в третий раз подряд обыграл СКА в матче КХЛ
Московский "Спартак" одержал третью в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ победу над СКА из Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская вышла за хлебом в купальнике
Знаменитость оставила к снимку описание, в котором указала, что в таком виде она собралась выйти за хлебом.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в результате пожара
В результате пожара в бытовках на территории тепличного комплекса в Московской области погибли шесть человек.
Космос
SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.
Хоккей
«Трактор» одержал победу над «ХК Сочи»
Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно
Китайский гигант Xiaomi в скором времени представит два флагманских смартфона – Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.
Технологии
С 14 января Microsoft перестанет поддерживать Windows 7
Как известно, с 14 января, компания Microsoft перестанет поддерживать операционную систему Windows 7, которая уже сегодня считается устаревшей.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Шоу-бизнес
45-летняя Хлоя Севиньи ждет первого ребенка
Актриса Хлоя Севиньи ждет первенца, об этом сообщает Daily Mail.
Общество
В России хотят скорректировать брачный возраст
Гаджеты
Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов
Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.
Авто
Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году
2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.
Культура
Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года
В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Происшествия
Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве
По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.
Спорт
МОК просит ARD предоставить материалы о предполагаемой коррупции в IWF
Международный олимпийский комитет (МОК) просит немецкий телеканал ARD предоставить документацию, в которой содержатся факты предполагаемых случаев коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщается в релизе МОК.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу
Соединенные Штаты отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал 9 января выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Foreign Policy.
Происшествия
ФСИН опровергла данные об избиении сотрудника колонии из-за рыбы
ФСИН опровергла информацию, появившуюся в СМИ, об избиении замначальника колонии в Кызыле Владимира Монгуша начальником УФСИН России по Республике Тыва Дмитрием Обломием за отказ съесть испорченную рыбу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСИН.