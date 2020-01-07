Будем после праздников. Сейчас никого нет. На работе появятся все 13

Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции. Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади.

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

Общество Число погибших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 40 Не менее 40 человек погибли и больше 213 пострадали в давке, которая началась во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в его родном городе Керман, Иран.

Технологии Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.

Политика Педро Санчес утвержден премьер-министром Испании Парламент Испании все-таки поддержал кандидатуру Педро Санчеса на пост премьер-министра страны, об этом 7 января сообщает испанское издание Efe.com.

Политика Путин посетил командный пункт ВС России в Сирии Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников Starlink Ракета-носитель Falcon9 успешно вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Об этом говорится в аккаунте компании SpaceX в Twitter.

Гаджеты Samsung представила виртуальную клавиатуру для смартфонов Компания Samsung представила виртуальную клавиатуру SelfieType, которая позволит пользователю использовать любую горизонтальную поверхность для набора текста.

Авто Российским автовладельцам напомнили об изменениях в 2020 году 2020 год принесет российским автовладельцам много изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалонах.

Религия Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.

Происшествия Постпред Свердловской области задержан по подозрению в браконьерстве По предварительным данным, одним из задержанных является чиновник от представительства Свердловской области в Москве Александр Овчаров, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 6 января.

Спорт МОК просит ARD предоставить материалы о предполагаемой коррупции в IWF Международный олимпийский комитет (МОК) просит немецкий телеканал ARD предоставить документацию, в которой содержатся факты предполагаемых случаев коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщается в релизе МОК.

Политика США отказали в визе главе МИД Ирана Зарифу Соединенные Штаты отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал 9 января выступить на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает Foreign Policy.