В компании «Конкорд» сообщили, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин решил подать в суд на Алексея Навального. Оппозиционер в грубой форме отказался от перечисленного ему бизнесменом одного миллиона рублей.

Пресс-служба Пригожина сообщила о подготовке нового иска к Навальному

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 281

Космос «Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В» Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями. 6

Происшествия На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.

Политика В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400 Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон. 2

Общество В Киеве подожгли дом главы Центра противодействия коррупции В Киеве произошел пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Экономика Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal. 1

Общество Ряд регионов России ожидает аномальное тепло 30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов. 6

Политика Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США "Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США. 108

Экономика «Российская экономика идет ко дну» Журналист высказал мнение, что экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно — они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер — экономика зависима от экспорта углеводородов. 1

Политика Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News. 7

Армия и оружие Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года «Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского. 1