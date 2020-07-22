Общество
Аргументы неделиПресс-служба Пригожина сообщила о подготовке нового иска к Навальному
В компании «Конкорд» сообщили, что петербургский предприниматель Евгений Пригожин решил подать в суд на Алексея Навального. Оппозиционер в грубой форме отказался от перечисленного ему бизнесменом одного миллиона рублей.
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Фигурное катание
Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой
Pravda.Ru вчера в 05:58
Общество
Сбербанк сообщил о выходе потребительского спроса в России на плато
В целом, как сообщают аналитики, потребительский спрос в России вышел на плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления.
РБК 01:00
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Происшествия
Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых в Красноярском крае
Постояльцев пансионата для престарелых "Жили-Были" под Ачинском в Красноярском крае госпитализировали из-за вспышки коронавирусной инфекции.
ТАСС 03:00
Космос
«Роскосмос» разработает водородный двигатель для ракеты «Ангара-А5В»
Как сообщили в "Роскосмосе", водородный двигатель позволит разработать ракету повышенной грузоподъемности, а в перспективе – ракету с многоразовыми ступенями.
Военное обозрение 02:26
Общество
Дегтярев предложил снизить в Хабаровском крае тарифы на услуги ЖКХ
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снизить в регионе тарифы на коммунальные услуги.
РБК 01:54
Шоу-бизнес
Самая перспективная российская модель вышла в свет в пиджаке на голое тело
Супермодель Алеся Кафельникова, которую издание Forbes включило в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, вышла в свет в откровенном наряде.
Lenta.ru вчера в 12:25
Экономика
Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России
Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Согласно словам Кардашьян, Канье страдает биполярным расстройством личности.
CT news вчера в 17:49
Происшествия
На Ямале пьяный мужчина утонул в бассейне
В Ямало-Ненецком округе двое мужчин, отдыхая в сауне, бросили приятеля в бассейн, чтобы отрезвить его, однако он утонул.
Газета.Ru 02:47
Политика
В МИД оценили возможность покупки Турцией дополнительной партии С-400
Москва не видит препятствий для приобретения Турцией дополнительной партии ЗРК С-400 "Триумф" у российской стороны, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
РИА Новости 02:52
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Общество
По иску на 4,5 млрд рублей арестованы 65 брендов Natura Siberica
Мойка78 вчера в 20:09
Общество
В Киеве подожгли дом главы Центра противодействия коррупции
В Киеве произошел пожар в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.
РЕН ТВ 01:32
Экономика
Tesla впервые отчиталась о четырех прибыльных кварталах подряд
Американский производитель электромобилей — компания Tesla впервые за свою 17-летнюю истории получила прибыль в течение четырех кварталов подряд, пишет The Wall Street Journal.
РБК 02:21
Общество
Ряд регионов России ожидает аномальное тепло
30-градусная жара ожидается до конца этой недели в Якутии. На севере республики климатическая норма будет превышена на 14 градусов.
Российская газета вчера в 02:55
Авто
Mitsubishi закроет производство внедорожника Pajero в 2021 году
Автомобили Pajero прекратили изготавливать для рынка Японии в прошлом году.
Evo-rus.com 01:50
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
Нападающие петербургского "Зенита" Сердар Азмун и Артем Дзюба стали самыми результативными игроками чемпионата Российской премьер-лиги-2019/20.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:49
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости вчера в 18:11
Общество
В Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Новейший патрульный корабль «Павел Державин» приступил к заводским испытаниям в Черном море.
РБК 02:40
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске
Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
Космос
Китай запустил первую миссию для изучения Марса
Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала в четверг, 23 июля, с автоматической межпланетной станцией «Тяньвэнь-1», передает «Синьхуа».
Коммерсантъ 01:23
Политика
Госдеп счел почти невозможным прогресс в отношениях РФ и США
"Недавние шаги, которые мы (власти Америки - ИФ) предприняли в отношении России - это просто часть нашего противодействия, направленная против давней модели поведения (России - ИФ), сделавшей для нас практически невозможным достижение прогресса в отношениях с россиянами каким бы то ни было образом", - сказал Биган в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената США.
Интерфакс вчера в 20:41
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском вчера в 13:34
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Экономика
«Российская экономика идет ко дну»
Журналист высказал мнение, что экономика России идет ко дну, а предпринимать какие-то меры уже поздно — они не дадут особых результатов, потому что кризис связан не только с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а имеет структурный характер — экономика зависима от экспорта углеводородов.
Рамблер 02:10
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Армия и оружие
Вертолёт Ми-26Т2В начнут серийно изготавливать в начале 2021 года
«Наша первая задача сегодня — завершить испытания по заключенному контракту с Минобороны Ми-26Т2В, чтобы в первом полугодии следующего года получить литеру О1 (начало серийного производства)», — приводит РИА Новости слова гендиректора холдинга «Вертолёты России» Андрея Богинского.
RT на русском 01:17
Здоровье
Кузбассовцам рассказали об опасности жевательной резинки для детей
Наряду со стоматологическими проблемами от частого использования жвачки у ребёнка может начать болеть желудок, так как в процессе постоянно вырабатывается желудочный сок.
Газета Кемерова 20 июля в 22:40