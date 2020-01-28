Политика

КоммерсантъКоммерсантъПресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона. Ранее источник РБК сообщил, что решение об отставке господина Игнатьева на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины уже принято.
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с чего всё началось

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
РБКвчера в 21:37

Подробнее о событии

В администрации главы Чувашии прокомментировали сообщения о его отставке

Lenta.ru04:17

В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева

РИА Новости01:51

В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева

REGNUM02:10

Игнатьев покинет пост главы Чувашии на фоне скандалов

Мой город Чебоксары00:58

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку на фоне двух скандалов

Наша версия02:50

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Коммерсантъ02:34

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

РБКвчера в 21:37
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Происшествия

В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции

В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла.
Газета.Ru 03:41
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru вчера в 03:34
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты

Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Вести ПК в Воронеже 05:07
Армия и оружие

Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе не может быть

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе не может быть.
Народные новости 04:47
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Происшествия

Россиянин поджег бывшую жену в магазине

Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее.
Lenta.ru 05:01
Космос

Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов

Эфиопия предлагает России использовать ее наземную станцию на горе Энтото вблизи Аддис-Абебы для контроля космического пространства - отслеживания астероидов и спутников, говорится в проекте соглашения (копия имеется в распоряжении РИА Новости), подготовленном эфиопской стороной.
РИА Новости вчера в 04:00
Политика

Депутаты ПАСЕ отказались избрать Толстого вице-спикером

На пленарном заседании ПАСЕ в первом туре голосования по выборам вице-спикера глава российской делегации Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов.
Московский Комсомолец 04:42
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РБК 03:47
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
РИА Новости 04:59
Общество

Россия подписала первый экспортный контракт на вертолеты Ми-38Т

РИА Новости 02:44
Авто

Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в РФ

Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже началось, поступит в продажу 14 февраля 2020 года.
Автоновости дня 02:30
Политика

Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.
РЕН ТВ 03:33
Путешествия

Туроператоры предлагают варианты при аннуляции туров в Китай

Туроператоры, приостановившие продажи туров в Китай, заявили о своей позиции по поводу аннуляции туров и возврату средств.
ТурДом вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Pravda.Ru 01:36
Здоровье

Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу

Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Амурской области в рамках профилактики коронавируса, сообщила во вторник зампред правительства региона Юлия Рябинина.
РИА Новости 04:13
Биатлон

Губерниев поделился мнением об изменениях в биатлонной сборной

Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.
Газета.Ru 04:42
Общество

Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу

В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом.
Российская газета 04:31
Культура

В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова

Inc-news.ru вчера в 08:30
Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:12
Происшествия

На Кубани арестовали хулиганов, преследовавших «Газель» со стрельбой

В Тбилисском районе Кубани полицейские задержали двоих молодых людей, устроивших накануне погоню со стрельбой за пассажирской "Газелью".
Российская газета 03:27
Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит новую 6-ступенчатую МКПП

Новое поколение УАЗ «Патриот», которое россияне назвали «Русским Прадо», оснастят шестискоростной механической трансмиссией, которую на текущий момент тестируют с различными двигателями.
32CARS.ru 02:09
Недвижимость

Названы города, где жилье окупается быстрее и дольше всего

При стоимости квартиры в 1 850 000 рублей и месячной аренде в 15 тысяч, окупаемость жилья составит 10 лет 3 месяца.
Российская газета 04:09
Общество

Главу района в Хакасии осудили за нападение на журналиста

Sibnet Новости 05:00
Общество

Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность

Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Украина.ру 05:23
Здоровье

Первый случай заражения новым короновирусом зафиксирован в Германии

Новый тип пневмонии впервые выявил минздрав Германии. Зараженный мужчина пребывает в Баварии в районе Штарнберг.
Российская газета вчера в 18:58
Армия и оружие

Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео

26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Avia.pro вчера в 19:01
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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