Политика
КоммерсантъПресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона. Ранее источник РБК сообщил, что решение об отставке господина Игнатьева на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины уже принято.
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с чего всё началось
Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.РБКвчера в 21:37
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Происшествия
В Томске женщина оставила девушку с ДЦП в отделении полиции
В Томске неизвестная женщина оставила в отделении полиции девушку с детским церебральным параличом (ДЦП) и исчезла.
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Армия и оружие
Лавров заявил, что никакой пощады террористам в Идлибе не может быть
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никакой пощады террористам в сирийском Идлибе не может быть.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Происшествия
Россиянин поджег бывшую жену в магазине
Житель города Соликамск в Пермском крае пришел на работу к бывшей жене в магазин и поджег ее.
Космос
Эфиопия предложила России свою наземную станцию для поиска астероидов
Эфиопия предлагает России использовать ее наземную станцию на горе Энтото вблизи Аддис-Абебы для контроля космического пространства - отслеживания астероидов и спутников, говорится в проекте соглашения (копия имеется в распоряжении РИА Новости), подготовленном эфиопской стороной.
Политика
Депутаты ПАСЕ отказались избрать Толстого вице-спикером
На пленарном заседании ПАСЕ в первом туре голосования по выборам вице-спикера глава российской делегации Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов.
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьево мужчина сдался следователям
Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих детей и скрылся, самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Культура
Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»
Планировалось, что фильм будет состоять из отдельных новелл на основе песен "Машины времени", и их снимут разные режиссеры.
Авто
Стали известны сроки начала продаж Skoda Karoq в РФ
Новый кроссовер Skoda Karoq, чье производство на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде уже началось, поступит в продажу 14 февраля 2020 года.
Политика
Нарышкин заявил о приверженности Зеленского идеям национализма
"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — пояснил Нарышкин.
Путешествия
Туроператоры предлагают варианты при аннуляции туров в Китай
Туроператоры, приостановившие продажи туров в Китай, заявили о своей позиции по поводу аннуляции туров и возврату средств.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Здоровье
Приамурье закупит препараты для противодействия коронавирусу
Дополнительное оборудование, противовирусные препараты и средства защиты приобретут в Амурской области в рамках профилактики коронавируса, сообщила во вторник зампред правительства региона Юлия Рябинина.
Биатлон
Губерниев поделился мнением об изменениях в биатлонной сборной
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных изменениях в тренерском штабе биатлонной сборной России.
Общество
Власти Москвы открыли штаб по коронавирусу
В Москве создан оперативный штаб для координации работы всех служб, задействованных в профилактике заражения новым коронавирусом.
Культура
В «Ленкоме Марка Захарова» пройдёт вечер памяти Николая Караченцова
Политика
Мишустин освободил от должности замглавы Минздрава Бойко
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Происшествия
На Кубани арестовали хулиганов, преследовавших «Газель» со стрельбой
В Тбилисском районе Кубани полицейские задержали двоих молодых людей, устроивших накануне погоню со стрельбой за пассажирской "Газелью".
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит новую 6-ступенчатую МКПП
Новое поколение УАЗ «Патриот», которое россияне назвали «Русским Прадо», оснастят шестискоростной механической трансмиссией, которую на текущий момент тестируют с различными двигателями.
Недвижимость
Названы города, где жилье окупается быстрее и дольше всего
При стоимости квартиры в 1 850 000 рублей и месячной аренде в 15 тысяч, окупаемость жилья составит 10 лет 3 месяца.
Общество
Главу района в Хакасии осудили за нападение на журналиста
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Здоровье
Первый случай заражения новым короновирусом зафиксирован в Германии
Новый тип пневмонии впервые выявил минздрав Германии. Зараженный мужчина пребывает в Баварии в районе Штарнберг.
Армия и оружие
Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео
26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.