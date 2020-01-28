Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.

с чего всё началось

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона. Ранее источник РБК сообщил, что решение об отставке господина Игнатьева на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины уже принято.

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

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