Политика

КоммерсантъКоммерсантъПресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона. Ранее источник РБК сообщил, что решение об отставке господина Игнатьева на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины уже принято.
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с чего всё началось

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.
РБКвчера в 21:37

Подробнее о событии

Игнатьев покинет пост главы Чувашии на фоне скандалов

Мой город Чебоксары00:58

В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева

РИА Новости01:51

Пресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке

Коммерсантъ02:34

СМИ: главу Чувашии отправят в отставку на фоне двух скандалов

Газета.Ru03:24

От главы Чувашии ожидают послание и скорую отставку

REGNUM02:46

Стало известно о скорой отставке главы Чувашии

Lenta.ruвчера в 23:14

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов

РБКвчера в 21:37
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Происшествия

Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям

Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
REGNUM 03:11
Авто

Автоэксперт перечислил ошибки водителя при торможении в гололед

Автоновости дня вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Семенович рассказала, как сбросить 5 кило за 10 дней

Даже в моем графике я могу найти 5 минут для приготовления стейка из индейки, — рассказывала Семенович подписчикам тогда.
Wday.ru 00:15
Общество

Apple хочет в I полугодии нарастить производство iPhone на 10%

Американская корпорация Apple просит поставщиков увеличить производство смартфонов iPhone в первом полугодии примерно на 10% — до 80 миллионов штук, при этом поставщики опасаются возможного влияния нового коронавируса из Китая на планы по производству, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 00:33
Происшествия

Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 22:37
Происшествия

В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:42
Здоровье

Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек

По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
RuNews24.ru 26 января в 19:30
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Общество

Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Интерфакс 02:02
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Политика

Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 18:25
Игры

Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом

Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Игромания.ру вчера в 11:37
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости 26 января в 20:07
Авто

Toyota и Lexus отзывают более 82 тысяч автомобилей по всей России

iReactor 25 января в 16:28
Кино

В США и Канаде ввели дополнительные сеансы «Холопа»

Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
ToDay News Ufa вчера в 13:47
Футбол

«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака

Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Нева Спорт 01:50
Шоу-бизнес

Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
ТАСС 03:21
Происшествия

Горевшее в Охотском море судно «Энигма Астралис» затонуло

Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», горевшее в Охотском море, затонуло.
Известия 03:49
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Политика

Путин обновил состав президиума Госсовета

В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Вести.Ru вчера в 09:08
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии

Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РБК вчера в 21:22
Гаджеты

Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами

Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Pravda.Ru 01:36
Спорт

Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем

Спорт-Экспресс вчера в 13:30
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Общество

Россияне оказались недовольны милитаризмом Дня Победы

Граждане традиционно относят праздник к числу важных, однако многих из них оказались недовольны излишним милитаристским уклоном и помпезностью мероприятий в этот день.
Lenta.ru 03:17
Экономика

ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «Открытие»

Банк России пригласил инвестиционных консультантов принять участие в подготовке предложений по стратегии приватизации банка «Открытие», говорится в сообщении регулятора.
Ведомости 03:51
Общество

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".
РИА Новости 03:05
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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