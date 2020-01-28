Политика
КоммерсантъПресс-служба главы Чувашии не знает о его возможной отставке
Пресс-служба главы Чувашии заявила, что не знает о возможной отставке Михаила Игнатьева с должности руководителя региона. Ранее источник РБК сообщил, что решение об отставке господина Игнатьева на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины уже принято.
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с чего всё началось
Уход со скандалом Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку, решение об этом принято, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой близкий к Кремлю собеседник РБК.РБКвчера в 21:37
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Происшествия
Отец, бросивший детей в «Шереметьево», сдался следователям
Мужчина, бросивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», пришёл к следователям. Об этом 28 января сообщает Telegram-канал Mash.
Авто
Автоэксперт перечислил ошибки водителя при торможении в гололед
Шоу-бизнес
Семенович рассказала, как сбросить 5 кило за 10 дней
Даже в моем графике я могу найти 5 минут для приготовления стейка из индейки, — рассказывала Семенович подписчикам тогда.
Общество
Apple хочет в I полугодии нарастить производство iPhone на 10%
Американская корпорация Apple просит поставщиков увеличить производство смартфонов iPhone в первом полугодии примерно на 10% — до 80 миллионов штук, при этом поставщики опасаются возможного влияния нового коронавируса из Китая на планы по производству, сообщила газета Nikkei Asian Review со ссылкой на источники.
Происшествия
Житель Камчатки сломал челюсть восьмилетнему сыну
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении жителя поселка Оссора Карагинского района за то, что он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по региону.
Происшествия
В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку
Московские полицейские задержали мужчину, который подозревается в грабеже, изнасиловании и убийстве пожилой женщины, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Здоровье
Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек
По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
Общество
Губернатор Подмосковья подписал рекомендацию помиловать Нааму Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал заключение региональной комиссии по помилованию, которая рекомендовала помиловать гражданку Израиля Нааму Иссахар, осужденную по обвинению в контрабанде и незаконном хранении гашиша.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Политика
Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.
Игры
Torchlight Frontiers стала Torchlight III — игра выйдет летом
Создатели Torchlight Frontiers объявили о масштабном изменении проекта: условно-бесплатный спин-офф внезапно превратился в полноценную третью часть, которая выйдет уже летом на РС.
Фигурное катание
В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ
Авто
Toyota и Lexus отзывают более 82 тысяч автомобилей по всей России
Кино
В США и Канаде ввели дополнительные сеансы «Холопа»
Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
Футбол
«Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника сборной Ирака
Опорный полузащитник сборной Ирака Сафа Хади может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Происшествия
Горевшее в Охотском море судно «Энигма Астралис» затонуло
Рыболовецкое судно «Энигма Астралис», горевшее в Охотском море, затонуло.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Политика
Путин обновил состав президиума Госсовета
В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии
Действия России препятствуют установлению режима прекращения огня в Сирии. Об этом в Twitter заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян готовятся стать супругами
Телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян, которые недавно вернулись из совместных новогодних путешествий, начали подготовку к предстоящей свадьбе.
Спорт
Канадке удалось доказать, что допинг передается половым путем
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Общество
Россияне оказались недовольны милитаризмом Дня Победы
Граждане традиционно относят праздник к числу важных, однако многих из них оказались недовольны излишним милитаристским уклоном и помпезностью мероприятий в этот день.
Экономика
ЦБ пригласил консультантов для продажи банка «Открытие»
Банк России пригласил инвестиционных консультантов принять участие в подготовке предложений по стратегии приватизации банка «Открытие», говорится в сообщении регулятора.
Общество
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва".