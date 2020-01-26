Общество

РИА НовостиРИА НовостиПресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании по проблеме мусорного полигона в Белореченске упомянул Мамаев курган как фигуру речи, но он не сравнивал памятное для россиян место с полигоном ТКО, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
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Вениамин Кондратьев
С вертолета прекрасно видно, когда просто мусор вываливается. В лучшем случае пересыпается, а в худшем — вообще не пересыпается. Просто растет этот Мамаев курган и все. А потом начинает пахнуть, а потом начинает цвести, а потом начинает раздражать жителей.
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