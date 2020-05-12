Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.

Общество Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000 В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.

Спорт Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.

Политика Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично». 8

Происшествия В Куйтунском районе задержали поджигателя леса В пресс-службе правительства региона уточнили, что виновник лесного пожара задержан и передан для разбирательства сотрудникам МЧС.

Происшествия США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожара в Петербурге Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA). 256

Экономика Роман Абрамович выходит из леса RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. 3

Общество «Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал. 8

Транспорт Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8% В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.

Армия и оружие Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.

Общество Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет. 2,8K

Общество Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты Работники социальных учреждений получат дополнительные выплаты. Об этом сегодня президент РФ заявил на онлайн-совещании. 78

Общество Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова. 2,1K

Общество В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека. 145