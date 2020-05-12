Коронавирус
Газета.RuТатьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
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Общество
Число заболевших коронавирусом в Приморье превысило 1000
В Приморском крае заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено у 1007 человек. Об этом сообщили в правительстве региона.
RT на русском 21:54
Политика
В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»
В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:44
Происшествия
Сахалинца осудят за фейк о неэффективной борьбе с коронавирусом
Уголовное дело направлено в городской суд.
Российская газета 20:40
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
Происшествия
В Куйтунском районе задержали поджигателя леса
В пресс-службе правительства региона уточнили, что виновник лесного пожара задержан и передан для разбирательства сотрудникам МЧС.
Байкал24 07:06
Происшествия
США изъяли поставленные Россией аппараты ИВЛ после пожара в Петербурге
Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости 20:06
Экономика
Роман Абрамович выходит из леса
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии.
Коммерсантъ 17:49
Общество
«Роскосмос» заключил контракт на полет астронавта НАСА на МКС
Роскосмос подтвердил подписание с НАСА контракта на полет одного астронавта на российском космическом корабле "Союз", но сумму раскрывать не стал.
РИА Новости 16:03
Транспорт
Российские авиакомпании в апреле сократили перевозки на 91,8%
В целом же рынок авиаперевозок в апреле сократился на 91,8%, до 771,2 тыс. перевезенных пассажиров.
ТАСС 11:03
Кино
Дорожный триллер с Расселом Кроу станет первым фильмом в прокате после открытия кинотеатров
Кinomania 18:16
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания
Другой источник отметил ТАСС, что, по предварительным данным, подлодку должны принять в боевой состав до конца мая.
ТАСС 18:06
Происшествия
Пять больных коронавирусом погибли при пожаре в больнице в Петербурге
Sputnik Таджикистан 01:46
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru вчера в 14:31
Политика
Дмитрий Песков заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом.
ТАСС 08:43
Общество
Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей
Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС 09:38
Кино
Критики назвали второсортным фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
На сервисе Metacritic драма получила 47 баллов из 100, а на IMDb "Лицо со шрамом" имеет рейтинг чуть выше среднего — 6,6 из 10 баллов.
Piter.tv 14:32
Здоровье
Наталья Комарова рассказала, какие ограничения продолжают действовать в Югре
Югорчанам разъяснили, какие ограничения продолжают действовать в регионе.
Югра-ТВ 09:53
Музыка
12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Общество
Путин: работники соцучреждений получат дополнительные выплаты
Работники социальных учреждений получат дополнительные выплаты. Об этом сегодня президент РФ заявил на онлайн-совещании.
ProGorodChelny.ru вчера в 10:39
Культура
Музыку к игре Assassin’s Creed Valhalla напишет композитор «Викингов»
Вашингтон, 12 мая 2020, 22:23 — REGNUM Композитор сериала «Викинги» Айнар Селвик, известный как Квитрафн, работает над созданием саундтрека Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 15:23
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Происшествия
В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму
В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Российская газета 22:04
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости 15:59
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
Общество
В Свердловской области выявили 211 новых случаев коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 211 заболевших коронавирусом. Общее число заражённых составило 2163 человека.
Областная газета 03:35
Общество
В Кижингинском районе Бурятии оставили жесткий режим ограничений
Глава республики Алексей Цыденов подписал Указ о смягчении режима ограничительных мероприятий, однако для района, где продолжается регистрироваться самое высокое число новых случаев коронавируса, будет действовать жесткий режим ограничений.
Байкал Медиа Консалтинг 22:25
Общество
Россияне массово отказались от летних отпусков из-за коронавируса
Россияне массово отказались от летних отпусков из-за пандемии коронавируса и закрытых границ с другими странами.
Lenta.ru 21:32