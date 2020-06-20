Политика
REGNUMПретенденту на пост президента Белоруссии предъявлено обвинение
Минск, 20 июня 2020, 21:02 — REGNUM Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико следователи предъявили обвинение, статья не разглашается. Об этом 20 июня сообщил РИА Новости правозащитник политика Дмитрий Лаевский.
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Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, сообщил РИА Новости в субботу адвокат политика Дмитрий Лаевский.РИА Новостивчера в 13:26
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Претенденту на пост главы Белоруссии Виктору Бабарико предъявили уголовное обвинение
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