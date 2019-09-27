В ближайшие входные состоится 7 тур Английской Премьер-лиги. Свой прогноз о предстоящих матчах даст стендап-комик и фанат английского футбола Роман Косицын.

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