Футбол
РамблерПревью и прогнозы 7 тура Английской Премьер-лиги
В ближайшие входные состоится 7 тур Английской Премьер-лиги. Свой прогноз о предстоящих матчах даст стендап-комик и фанат английского футбола Роман Косицын.
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«Локо» против «Зенита» и мадридское дерби: футбольный дайджест Sobesednik.ru
Собеседник27 сентября в 03:53
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 14:30
Чемпионатвчера в 04:30
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости 27 сентября в 18:53
Политика
США тайно изменили требования к осведомителям перед жалобой на Трампа
Разведка США тайно отменила требование, по которому осведомители в своих жалобах должны были указывать информацию, полученную только из первых рук, сообщает The Federalist.
РЕН ТВ вчера в 23:43
Общество
Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории
Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.
РБК вчера в 22:37
Футбол
Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа
Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Космос
Илон Маск считает, что инопланетян не существует
Глава американской корпорации SpaceX Илон Маск предполагает, что в нашей части галактики Млечный путь никаких инопланетян не существует.
REGNUM 00:59
Хоккей
«Колорадо» подписал 6-летний контракт с Рантаненом
«Колорадо» объявил о подписании нового контракта с нападающим Микко Рантаненом. Соглашение рассчитано на 6 лет.
Спорт-Экспресс вчера в 23:47
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс вчера в 10:18
Авто
Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию
«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Игры
Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog в рамках специального мероприятия позволила журналистам провести три часа в The Last of Us Part II.
News.ru 27 сентября в 03:33
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Политика
Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин планирует в понедельник посетить церемонию прощания со скончавшимся экс-президентом Франции Жаком Шираком в Париже.
Интерфакс вчера в 09:03
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Политика
Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:57
Волейбол
Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира
Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
Музыка
Metallica отменила концерты из-за запоя вокалиста
Газета.Ru 01:12
Политика
На Украине высказались об усилении позиций России в мире
Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК 27 сентября в 11:27
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 27 сентября в 09:22
Общество
Ученые назвали полезные для здоровья сердца продукты
По данным врачей, сохранению здоровья сердца будет способствовать употребление в пищу фасоли, кураги и орехов, в которых содержится большое количество калия и магния, а также отказ от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов или птицы.
REGNUM 00:26
Кино
Суд в Москве отказался рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану
News.ru 26 сентября в 05:26
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
Компания Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку самого дорого смартфона Mi Mix Alpha, представленного 24 сентября.
UfacityNews.ru вчера в 16:23
Политика
Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон
ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.
Российская газета 00:34
Политика
Возможный преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Возможный преемник Федерики Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции используются в современных международных отношениях в качестве оружия.
RT на русском 00:50
Общество
С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу
Новая форма с 29 сентября Вместо карточки СНИЛС введена форма под названием АДИ-РЕГ.
Упрощёнка вчера в 04:21
Космос
Жизнь на Марсе: как последние открытия приближают нас к скорому переезду
Популярная механика 23 сентября в 02:01
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Авто
Реальный покупатель оставил отзыв о новом Haval H9: «Так же, как и на Lexus»
Недавно на канале «Тест Драйвович» появилось видео, в котором реальный покупатель оставил отзыв о новом Haval H9 и ответил на вопросы эксперта.
ВладТайм вчера в 07:07