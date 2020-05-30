Игры
ITZine.ruПрезентация Playstation 5 состоится 4 июня
Презентация приставки состоится в 4 июня 2020 года в 23:00 по московскому времени. Онлайн-трансляцию мероприяти можно будет посмотреть на официальном twitch-канале Sony.
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Инсайдер: Sony не сообщила нескольким разработчикам дату презентации PS5 из-за возможной утечки
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Новое поколение неизбежно – Sony датировала презентацию игр для PlayStation 5
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