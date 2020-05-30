Игры

ITZine.ruITZine.ruПрезентация Playstation 5 состоится 4 июня

Презентация приставки состоится в 4 июня 2020 года в 23:00 по московскому времени. Онлайн-трансляцию мероприяти можно будет посмотреть на официальном twitch-канале Sony.
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Подробнее о событии

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

News.ruвчера в 11:15

Sony покажет новые игры 4 июня на большой презентации PS5

3DNewsвчера в 12:04

Инсайдер: Sony не сообщила нескольким разработчикам дату презентации PS5 из-за возможной утечки

CyberSport.ruвчера в 13:59

Sony официально объявила дату презентации игр для PlayStation 5

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Новое поколение неизбежно – Sony датировала презентацию игр для PlayStation 5

Городской портал Новый Нижнийвчера в 23:00

Официально: часовая презентация PlayStation 5 пройдёт 4 июня

Игромания.рувчера в 11:05

Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня

Cyber.sports.ruвчера в 11:05
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
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В Красноярске напали на инкассаторов

Красноярск, 30 мая 2020, 07:35 — REGNUM В Красноярске два инкассатора получили ранения при нападение на их машину.
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В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
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Bethesda начала бесплатно раздавать игру Arx Fatalis студии Arkane

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Певец, экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин записал видеообращение, в котором объяснил, почему решил рассказать о том, что стал жертвой сексуального насилия.
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«Объявить 24 июня 2020 года нерабочим днём с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 13:27
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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В Миннеаполисе протестующие подожгли здание банка

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Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России

Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
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Власти Москвы назвали сроки следующего смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может начаться через две недели.
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Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

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Пекин может силой вернуть контроль над Тайванем – китайский генерал

Китайские власти могут использовать армию, чтобы воссоединить Тайвань с материковым Китаем.
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США введут санкции против Китая из-за Гонконга

Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
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В Липецкой области завершили расследование и направили на рассмотрение в суд уголовное дело в отношении двоих экс-участковых уполномоченных отдела полиции Краснинского района, обвиняемых в превышения служебных полномочий и незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
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Политика

Подсчитан процент вероятности победы Трампа на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп одержит победу на грядущих выборах с вероятностью в 91 процент.
Lenta.ru вчера в 17:05
Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
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Общество

Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы

В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Политика

Путин утвердил новую редакцию документа о противодействии экстремизму

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В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Документы касаются разговоров Флинна с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком в конце 2016 года, вскоре после избрания Трампа президентом США.
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В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

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В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 10:15
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Авто

Объявлена дата продаж конкурента Toyota Highlander от Geely

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