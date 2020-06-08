Общество
The GEEKПрезентация игр для PlayStation 5 пройдёт 11 июня
На сервисе Twitch опубликовали баннеры грядущей презентации игр для PlayStation 5. Если им верить, то мероприятие должно состояться уже 11 июня в 23 часа по Москве.
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Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
Экономика
С 1 июля работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий
В Государственную думу России внесен законопроект о возврате индексации пенсий с 1 июля для работающих пенсионеров.
МонаВиста 09:40
Происшествия
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
RT на русском 19:25
Общество
Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:57
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
На Первом канале прокомментировали показ фильма «Брат — 2» Алексея Балабанова, финальные титры которого были заменены видео с акций протестов в США.
Городовой 07:20
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Происшествия
Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения
Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений.
Lenta.ru 14:45
Общество
Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников
Глава российского правительства Михаил Мишустин 8 июня сообщил, что сдавать ЕГЭ в этом году собираются около 736 тыс. выпускников, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 07:55
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09
Политика
Германия приготовилась ответить на санкции США против «Северного потока-2»
Германия посчитала неприемлемыми экстерриториальные санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» и приготовилась разработать ответные меры, если преследование проекта не прекратится.
Lenta.ru 21:14
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Происшествия
В Якутии в лесу нашли в пакете тело амурчанки
Якутск, 9 июня 2020, 04:14 — REGNUM В лесу Хангаласского района Якутии обнаружено тело женщины, упакованное в полиэтиленовый пакет.
REGNUM 21:14
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Космос
Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры
Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 20:51
Общество
На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19
Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 01:17
Общество
Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест
Каждая семья жениха получит по 50 тысяч рублей, чтобы совершить обряд бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег, установленной духовенством.
Новые Известия 10:28
Гаджеты
Обновление Windows 10 оказалось несовместимо с памятью Intel Optane
Оперативную память Intel Optane перестает воспринимать операционная система Windows 10 после обновления May 2020 Update, сообщает 5 июня портал The Geek.
ИА Красная Весна вчера в 14:10
Общество
В июне изменится график выплат пенсий из-за праздников
Что касается 24 июня, большинство пенсионеров объявленный выходной день никак не затронет, поскольку в регионах пенсию заканчивают выдавать 23 числа.
Оka.fm 06 июня в 01:00
Общество
В Кузбассе открываются аттракционы для детей
Открываются аттракционы на открытом воздухе, за исключением надувных аттракционов, батутов, с соблюдением требований и рекомендаций, установленных Роспотребнадзором, при соблюдении определённых условий (полный перечень — в документе).
Город новостей 09:39
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Политика
Жириновский предложил США полицейскую вертикаль
Москва, 8 июня 2020, 14:11 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский для наведения порядка в США предложил создать полицейскую вертикаль.
REGNUM 07:11
Общество
В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию
Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом.
ТАСС 12:45
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Экономика
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года.
Известия 20:39
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Происшествия
В Зиминском районе 15-летний мальчик утонул в реке Ока
В Зиминском районе вблизи деревни Мордино 15-летний мальчик утонул в реке Ока, сообщает 9 июня 2020 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Областная газета (г. Иркутск) 21:28