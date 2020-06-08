На сервисе Twitch опубликовали баннеры грядущей презентации игр для PlayStation 5. Если им верить, то мероприятие должно состояться уже 11 июня в 23 часа по Москве.

Политика Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина. 303

Общество Петербургские власти представят поэтапный план снятия ограничений Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". 87

Происшествия Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений. 9

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 121

Происшествия В Якутии в лесу нашли в пакете тело амурчанки Якутск, 9 июня 2020, 04:14 — REGNUM В лесу Хангаласского района Якутии обнаружено тело женщины, упакованное в полиэтиленовый пакет.

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Космос Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.

Общество На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19 Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.

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Общество В Свердловской области частично сняли обязательную самоизоляцию Ранее в понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, при этом теперь разрешена работа магазинов площадью до 400 кв. м с отдельным входом. 95

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 148

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