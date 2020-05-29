Игры

News.ruNews.ruПрезентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

Компания Sony объявила дату проведения полноценной презентации PlayStation 5 (PS5). Разработчики предлагают «взглянуть на будущее игр» 4 июня в 23:00 по московскому времени. Sony в рамках онлайн-мероприятия покажет проекты, которые выйдут на консоли следующего поколения.
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Sony объявила дату и время проведения конференции PS5

МИТ13:48

Инсайдер: Sony не сообщила нескольким разработчикам дату презентации PS5 из-за возможной утечки

CyberSport.ru13:59

Sony официально объявила дату презентации игр для PlayStation 5

Ferra11:27

Презентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня

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Официально: часовая презентация PlayStation 5 пройдёт 4 июня

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Презентация PlayStation 5 пройдет 4 июня

Cyber.sports.ru11:05

Sony покажет новые игры 4 июня на большой презентации PS5

3DNews12:04
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Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
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Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
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Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий

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Общество

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Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

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МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом.
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Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
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Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

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