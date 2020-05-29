Компания Sony объявила дату проведения полноценной презентации PlayStation 5 (PS5). Разработчики предлагают «взглянуть на будущее игр» 4 июня в 23:00 по московскому времени. Sony в рамках онлайн-мероприятия покажет проекты, которые выйдут на консоли следующего поколения.

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