Игры
News.ruПрезентация игр для PlayStation 5 пройдёт 4 июня
Компания Sony объявила дату проведения полноценной презентации PlayStation 5 (PS5). Разработчики предлагают «взглянуть на будущее игр» 4 июня в 23:00 по московскому времени. Sony в рамках онлайн-мероприятия покажет проекты, которые выйдут на консоли следующего поколения.
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Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
Общество
Голикова заявила о разделении умерших с коронавирусом на группы
Третья группа связана с иными причинами смерти, болезнями, которыми человек страдал при жизни без учета COVID-19.
РБК 13:09
Общество
В Тюменской области 1 июня начнется второй этап снятия мер ограничения
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что 1 июня в регионе начнется второй этап снятия ограничительных мер режима повышенной готовности.
Вслух.Ру 05:43
Общество
В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские
Парикмахерские могут возобновить работу в Подмосковье с 3 июня, но с соблюдением всех санитарных правил, а также специальных стандартов, разработанных правительством региона, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.
РИА Новости 10:15
Общество
Собянин: Режим ограничений в Москве продлится до получения вакцины
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что "режим самосохранения" в городе будет длиться, пока не будет получена вакцина от коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 09:38
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости 13:00
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент России Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем. Глава государства подписал соответствующий указ.
BFM.ru 13:26
Общество
Закрыта сделка по продаже «Ведомостей»
Закрыта сделка по продаже 100% "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), издателя газеты "Ведомости", новыми владельцами компании стали основатель "ФедералПресс" Иван Еремин и издатель газеты "Версия" Константин Зятьков, сообщил "Интерфаксу" гендиректор БНМ Глеб Прозоров.
Интерфакс 12:05
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Наука
Шимпанзе между собой «разговаривают» с темпом, похожим на человеческий
Evo-rus.com 27 мая в 12:33
Общество
В Саратовской области смягчат режим ограничений с 1 июня
Правительство Саратовской области с 1 июня в условиях распространения коронавирусной инфекции снимает запрет на работу салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью торгового зала до 400 "квадратов", прогулки и занятия спортом на улице, остальные ограничительные меры продлены до 10 июня, сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин.
РИА Новости 12:29
Общество
Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер
Центральным мероприятием станет общефедеральный "Выпускной вечер", а в финальную часть программы войдет популярный ежегодный фестиваль "Алые паруса".
РИА Новости 09:15
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом
Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
Экономика
Китайские компании начали готовиться к уходу из США
В США обращаются акции более 150 китайских компаний. Их стоимость превышает 1,2 триллиона долларов США.
Lenta.ru 12:41
Армия и оружие
Украина сделала неожиданное заявление о Донбассе
Запись сделана в феврале 2020 года.
Рамблер вчера в 09:58
Здоровье
Андрей Бочаров провел клинический совет в Волгограде
В ближайшее время ожидается совещание оперативного штаба, на котором с учётом мнения клинического совета решится дальнейшая судьба режима самоизоляции в Волгоградской области.
НовостиВолгограда.ру 05:25
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Политика
МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых
МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом.
Lenta.ru 11:32
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Первый президент республики добавил, что выступает против оскорблений на уровне президентов и считает, что Путин со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским должны вести переговоры «без базара».
Известия 06:58
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru вчера в 01:47
Общество
Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes.
Ведомости 09:56
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09