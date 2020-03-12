Политика
Lenta.ruПрезентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы
В Киеве украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения с Донбассом, передает «Страна.ua». Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо.
Читать в источнике
Оценить277
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:22, Россия
Политика
Песков: Путин ничего не говорил об участии в выборах 2024 года
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин ничего не говорил о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году.
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Эр-Рияда поставлять нефть в Европу по $25
Королевство готово поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене $25 за баррель.
Здоровье
Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Всего в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Баскетбол
У ещё одного баскетболиста «Юты» диагностирован коронавирус
Участник Матча звёзд — 2020 защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл сдал положительный тест на коронавирус.
Общество
В Новой Москве начали строительство инфекционной больницы
Столичные власти приступили к строительству инфекционной больницы в Новой Москве, рассказал мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Политика
Госдума приняла поправки в Конституцию
Нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении поправки в Конституцию. Трансляцию заседания провели на сайте Госдумы.
Технологии
В США разработали беспилотник гранатомётного запуска GLUAS
Как пишет издание, новый дрон получил название GLUAS (grenade launched unmanned aerial system, беспилотный летательный аппарат гранатометного запуска).
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения
Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Происшествия
В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Космос
Древнейшая черная дыра направила к Земле струю плазмы
Открытая черная дыра является самым отдаленным, то есть древнейшим блазаром из всех наблюдавшихся объектов такого рода.
Происшествия
Первый случай смерти от коронавируса отмечен в Азербайджане
Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Азербайджане. Об этом сообщил в четверг оперативный штаб при правительстве республики.
Общество
Совет судей обвинил судью Хахалеву в нарушении дисциплины
Хахалева Елена Владимировна 10 марта дисциплинарная комиссия Совета судей РФ оценила итоги проверки в отношении судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.
Политика
Даже «ядерный вариант» США не остановит «Северный поток — 2»
По мнению специалиста, даже «ядерный вариант» Соединенных Штатов не сможет остановить прокладку «Северного потока — 2».
Происшествия
В коронавирусной больнице в Москве умер пациент
Известно, что 75-летний мужчина в середине февраля вернулся с севера Италии, а 10 марта он почувствовал недомогание и вызвал домой врача.
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Политика
Назван процент желающих поддержать изменения в Конституции россиян
Больше половины россиян (64 процент) заявили, что проголосуют за предложенные изменения в Конституцию.
Происшествия
В Петербурге задержан влиятельный сотрудник ФСБ
В четверг, 12 марта, в Северной столице задержали подполковника ФСБ Максима Викторова.
Шоу-бизнес
Петросян показал фото отдыха с молодой женой в Дубае
Пара поделилась с поклонниками красочными фотографиями и видео из солнечного Дубая.