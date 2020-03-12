В Киеве украинские радикалы сорвали презентацию плана примирения с Донбассом, передает «Страна.ua». Презентацию «Национальной платформы примирения и единства» проводил советник главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Сивохо.

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