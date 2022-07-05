РИА НовостиПрезидент ACI Russia Егоров: текущий курс рубля все равно остается достаточно крепкимОтмечается, что Минфин России обеспокоен излишним укреплением национальной валюты.ПРАЙМ"Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся", — добавляет Егоров.ПРАЙМВо вторник доллар на Мосбирже поднимался до 62,3 рубля — максимума с 3 июня, евро — до 64,06 рубля — максимума с 8 июня.РИА НовостиОслабление российской валюты происходит на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова о готовности к валютным интервенциям в целях не допустить опасного для бюджета курса.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист Евгений Егоров заявил, что нынешний курс рубля остается достаточно крепкимLenta.ru19:09Президент ACI Russia Егоров: текущий курс рубля все равно остается достаточно крепкимРИА Новости18:16Президент ACI Russia заявил, что текущий курс рубля все равно остается достаточно крепкимПРАЙМ18:13Показать все источникиОценить1Поделиться