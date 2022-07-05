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Президент ACI Russia Егоров: текущий курс рубля все равно остается достаточно крепким

Отмечается, что Минфин России обеспокоен излишним укреплением национальной валюты.
ПРАЙМ
"Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся", — добавляет Егоров.
ПРАЙМ
Во вторник доллар на Мосбирже поднимался до 62,3 рубля — максимума с 3 июня, евро — до 64,06 рубля — максимума с 8 июня.
РИА Новости
Ослабление российской валюты происходит на фоне заявления министра финансов России Антона Силуанова о готовности к валютным интервенциям в целях не допустить опасного для бюджета курса.
Lenta.ru

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Финансист Евгений Егоров заявил, что нынешний курс рубля остается достаточно крепким
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Президент ACI Russia Егоров: текущий курс рубля все равно остается достаточно крепким
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Президент ACI Russia заявил, что текущий курс рубля все равно остается достаточно крепким
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