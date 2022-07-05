Российские власти обеспокоены излишним укреплением рубля, поэтому глава Минфина Антон Силуанов заявил в конце июня, что считает возможным пожертвовать в 2022 году часть расходов бюджета на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран.
План министра экономики Германии Роберта Хабека по поставкам сжиженного природного газа провалился, считает представитель Христианско-демократического союза (у ХДС/ХСС в бундестаге 197 мест из 736) Торстен Фрай, пишет Bild.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал военнообязанных жителей региона выехать на освобождённые от украинских вооружённых формирований территории, чтобы избежать мобилизации в ВСУ.
Американская компания Yum Brands, владеющая в России брендами KFC и Pizza Hut, ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, после чего полностью покинет российский рынок, следует из заявления пресс-службы.