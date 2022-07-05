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Президент ACI Russia Егоров: текущий курс рубля все равно остается достаточно крепким

Российские власти обеспокоены излишним укреплением рубля, поэтому глава Минфина Антон Силуанов заявил в конце июня, что считает возможным пожертвовать в 2022 году часть расходов бюджета на валютные интервенции — покупку валют дружественных стран.
Life.ru
"Не исключено, что так или иначе, либо прямые, либо косвенные валютные интервенции проводятся", — добавляет Егоров.
ПРАЙМ
Во вторник доллар на Мосбирже поднимался до 62,3 рубля — максимума с 3 июня, евро — до 64,06 рубля — максимума с 8 июня.
РИА Новости
В текущей ситуации возможно, что покупки доллара и евро проходили без активности Банка России.
News.ru

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