Политика
Российская газетаРауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку. Как сообщает ТАСС, бывший премьер-министр и глава МИД республики Сергей Шамба зачитал перед оппозиционерами соответствующее заявление Хаджимбы.
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Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку после визита Суркова и объяснил свое решение
Российский Диалог13:16
Штурм и стрельба: президента Абхазии призвали уйти в отставку
Национальная служба новостей10 января в 00:49
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