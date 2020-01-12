Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подал в отставку. Как сообщает ТАСС, бывший премьер-министр и глава МИД республики Сергей Шамба зачитал перед оппозиционерами соответствующее заявление Хаджимбы.

Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии

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