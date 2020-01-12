Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку. Вице-президент страны Аслан Барциц подтвердил данную информацию и заявил, что решение было принято во имя сохранения стабильности в государстве.
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с чего всё началось

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

"12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий", - говорится в сообщении. По закону, теперь решение об отставке Хаджимбы должен принять парламент страны.
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Оппозиция добилась отставки Хаджимбы

Кавказский узелвчера в 12:35
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
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RT на русском вчера в 23:47
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По результатам проверки после стрельбы на военной базе во Флориде, из США будут высланы более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
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Футбол

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Какие акции принесли убыток в прошлом году

РБК Quote выделила 7 российских акций, которые могли принести инвесторам убыток в 2019 году.
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Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
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Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.
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«Нью-Джерси» прервал победную серию «Тампы», Гусев набрал 1 очко

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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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