Политика
RT на русскомПрезидент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку. Вице-президент страны Аслан Барциц подтвердил данную информацию и заявил, что решение было принято во имя сохранения стабильности в государстве.
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с чего всё началось
"12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий", - говорится в сообщении. По закону, теперь решение об отставке Хаджимбы должен принять парламент страны.ТАССвчера в 12:39
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Президент Абхазии Хаджимба ушел в отставку после визита Суркова и объяснил свое решение
Российский Диалогвчера в 13:16
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