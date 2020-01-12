Политика
RT на русскомПрезидент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку. Вице-президент страны Аслан Барциц подтвердил данную информацию и заявил, что решение было принято во имя сохранения стабильности в государстве.
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Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Происшествия
Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Культура
Мерьем Узерли: «Я больше не имею права на ошибку»
Политика
После критики Путина Болгария ускорила строительство газовой сети
В Болгарии стали намного активнее строить газовую сеть после того, как президент России Владимир Путин упрекнул эту страну в затягивании строительства «Турецкого потока».
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Игры
В Сети появилась информация об игре Assassin’s Creed: Ragnarok
Политика
Турчинов призвал Россию к ответу за сбитый в Иране самолет
Бывший секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов предложил наказать за сбитый иранскими ПВО самолет Россию.
Политика
Госдеп раскрыл дальнейшую стратегию США против Ирана
Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус рассказала о дальнейшей стратегии США в отношении Ирана.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Армия и оружие
После стрельбы на авиабазе во Флориде из США вышлют саудовских военных
В минобороны США приняли решение выслать из страны военных из Саудовской Аравии.
Происшествия
Отель загорелся в Тверской области
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новая героиня
В седьмом сезоне популярного сериала «Сваты» появится новый персонаж.
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Рязанской области
Три человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
Футбол
«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы
Происшествия
В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация
В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.
Авто
GM выпустит Hummer в качестве электрического пикапа
Производство возрожденного внедорожника Hummer будет налажено на заводе GM в Детройте.
Политика
Путин одобрил идею Меркель провести в Берлине конференцию по Ливии
Президент России Владимир Путин принял в Кремле канцлера ФРГ Ангелу Меркель.
Кино
Рецензия на сериал «Дракула»: Это новый «Шерлок», но вы еще не знаете, почему
Оба сценариста уже работали вместе над сериалом "Шерлок", а Моффат, к тому же, был шоураннером сериала "Доктор Кто" с 2010 по 2016 год.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Общество