Политика

ТАССТАССПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку

"12 января президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил в Народное Собрание - парламент Республики Абхазия документ о сложении полномочий", - говорится в сообщении. По закону, теперь решение об отставке Хаджимбы должен принять парламент страны.
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Президент Абхазии направил в парламент документ об отставке

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Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
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Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии

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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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