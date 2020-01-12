Политика
РБКПарламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента в понедельник
Парламент Абхазии намерен рассмотреть заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник,13 января. Об этом сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия. Он заявил, что Хаджимба уже направил письмо на имя председателя парламента об отставке.
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Валерий Кварчия: примерно знаем, кто будет исполнять обязанности президента
Sputnik Абхазиявчера в 13:27
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