Политика

РБКРБКПарламент Абхазии рассмотрит вопрос отставки президента в понедельник

Парламент Абхазии намерен рассмотреть заявление об отставке президента республики Рауля Хаджимбы на заседании в понедельник,13 января. Об этом сообщил ТАСС спикер парламента Валерий Кварчия. Он заявил, что Хаджимба уже направил письмо на имя председателя парламента об отставке.
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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