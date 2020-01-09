Политика
КоммерсантъПрезидент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение. Его заявление связано с протестами оппозиции и захватом здания администрации президента в Сухуме.
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В Абхазии протестующие штурмуют администрацию президента
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Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
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