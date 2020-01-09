Политика
РБКПрезидент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения в стране
Силовые структуры Абхазии перешли на усиленный режим несения службы, а при необходимости в стране может быть введено чрезвычайное положение, заявил президент страны Рауль Хаджимба. Его обращение опубликовано на сайте президента.
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Мною даны все необходимые поручения по недопущению развития ситуации вне правового поля. В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства.
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Происшествия
В Белоруссии труп гостя несколько дней просидел за праздничным столом
Труп гостя в одной из деревень Витебской области Белоруссии несколько дней просидел за праздничным столом, прежде чем его обнаружили правоохранители, сообщил РИА Новости в четверг официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Происшествия
В Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Ухте произошел пожар.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Энергетика
Лукашенко объяснил сложность переговоров с Путиным по нефти
Лидерам Белоруссии и России не удалось договориться о контракте на поставку нефти из-за завышенных требований России, считает белорусский президент Александр Лукашенко.
Футбол
Венгр Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Бывший судья UEFA венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, возглавил департамент судейства Российского футбольного союза (РФС).
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Космос
Советский спутник связи «Молния» сгорел в атмосфере
Советский спутник связи "Молния 2-17" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы над Индийским океаном, сообщил в четверг ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
Транспорт
Новые правила сдачи экзамена на водительские права пояснили в ГИБДД
Начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков в беседе с ТАСС объяснил, какие изменения пришли в экзамен на водительские права, и насколько они кардинальны.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Культура
«Оскар» вновь пройдет без ведущего
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Происшествия
Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Политика
Ирак возобновил переговоры с Россией о поставках С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-300.
Экономика
Оценены потери российской экономики от новогодних праздников
Из-за долгих новогодних каникул российская экономика потеряла более триллиона рублей, подсчитали эксперты.
Политика
Зеленский предложил Лондону вместе расследовать авиакатастрофу в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном предложил британской стороне принять участие в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
Новогоднее обращение Путина посмотрели около 44% россиян
Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина посмотрели около 44% россиян в возрасте от 4 лет, следует из данных компании Mediascope.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, дающий возможность отключать номера незаконно используемых мобильных телефонов в местах лишения свободы.
Политика
В СНБО отказались озвучивать еще три версии крушения Boeing в Иране
Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24", основной версии пока не существует, передает "Радио Свобода".
Игры
В интернет-магазинах появились первые упоминания о новой Assassin’s Creed про викингов
Правда, утечка была замечена на немецком сайте компании, но это не отменяет надежности слива, так как очень часто именно подобным образом игроки по всему миру узнают о существовании новых проектов задолго до их официального анонса.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.