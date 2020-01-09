Политика

КоммерсантъКоммерсантъПрезидент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение. Его заявление связано с протестами оппозиции и захватом здания администрации президента в Сухуме.
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Президент Абхазии допустил введение чрезвычайного положения

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Уличные протесты и беспорядки в Абхазии. Что важно знать

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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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