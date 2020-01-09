Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение. Его заявление связано с протестами оппозиции и захватом здания администрации президента в Сухуме.

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