Политика
КоммерсантъПрезидент Абхазии не исключил введения чрезвычайного положения
Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение. Его заявление связано с протестами оппозиции и захватом здания администрации президента в Сухуме.
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Политика
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента
Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит, но не намеренно - Трюдо.
Политика
Палата общин одобрила законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Члены Палаты общин британского парламента одобрили законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза, сообщил в четверг телеканал Sky News.
Гаджеты
Специалисты по кибербезопасности нашли уязвимость в смартфонах Samsung
Эксперты по кибербезопасности выявили уязвимость в смартфонах Samsung, которая позволяет злоумышленникам получать удалённо доступ к телефонной книге, истории звонков, СМС, фотографиям и видеозаписям.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Шоу-бизнес
Юрий Антонов перенес операцию на колене
74-летний российский музыкант Юрий Антонов перенес операцию на коленном суставе, ему предстоит длительный период реабилитации.
Армия и оружие
Ливийская национальная армия отвергла предложение Путина и Эрдогана
Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара отказалась подержать инициативу России и Турции по установлению режима прекращения огня в Ливии.
Происшествия
Стало известно о развороте украинского лайнера перед крушением
Украинский пассажирский лайнер Boeing 737, потерпевший крушение в Иране, перед катастрофой сделал разворот и возвращался в аэропорт.
Теннис
Медведев рассказал о своем ударе ракеткой по судейской вышке
Напомним, что в четвертьфинальном матче ATP Cup российский теннисист ракеткой ударил по судейской вышке и был наказан предупреждением арбитра.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Мила Йовович заметно поправилась перед родами
Мила Йовович рассказывает поклонникам о том, как протекает её третья беременность, а недавно сообщила, что поправилась на 22 килограмма.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
Как сообщает ToDay News Ufa недавнее обновление глобальной прошивки MIUI Global ROM представило новую версию MIUI Launcher.
Здоровье
Названа причина вспышки пневмонии в Китае
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса.
Происшествия
В Воронежской области водителя сбили насмерть во время оформления ДТП
"Примерно в 21.10 при оформлении ДТП на пешеходов, стоящих на проезжей части, допустил наезд автомобиль Daewoo Matiz под управлением 50-летнего местного жителя", - сообщила Куликова.
Авто
О новом Toyota Land Cruiser 300 рассказала Toyota
Компания Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Футбол
Барселона — Атлетико 2:1 (2-й тайм)
Сегодня, 9 января в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоится матч ½ финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и мадридским «Атлетико».
Армия и оружие
Трамп: Сулеймани планировал взорвать американское посольство
Убитый иранский генерал Касем Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств, сообщил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме во время экологического мероприятия по пропаганде изменения в законе о национальной экологической политике.
Культура
Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдет без ведущего
Авто
Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России
Российские дилеры Haval в декабре реализовали 2270 автомобилей, что в 4,1 раза больше по сравнению с прошлым годом.
Экономика
Forbes нашел в России двух новых долларовых миллиардеров
«Под управлением Insight Partners Veeam станет американской компанией с американской командой лидеров, продолжив свое глобальное расширение за счет офисов в 30 странах и клиентов в более чем 160 государствах», — говорится в заявлении компании Veeam.
Политика
Украина заявила о трех секретных версиях авиакатастрофы в Иране
Украинские власти рассматривают семь версий причин катастрофы Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Ранее сообщалось, что сейм Польши принял резолюцию, уравнивающую ответственность Советского Союза и гитлеровской Германии за начало Второй мировой войны.
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Армия и оружие
У авиабазы к северу от Багдада упала ракета
В окрестностях авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль к северу от Багдада упала ракета неизвестного происхождения.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Биатлон
Норвежка Ройселанн выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Германии
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанн победила в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.