Политика
РИА НовостиПрезидент Абхазии не намерен уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
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Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров
Интерфаксвчера в 16:17
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Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго»
В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
Политика
Иран пригласил США к расследованию крушения «Боинга»
Политика
Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Экономика
Доллар получил сигнал слабости на весь 2020 год перед выходом отчета по занятости в США
Накануне публикации любимого у спекулянтов спекулятивного отчета появились технические сигналы, которые не наблюдались с мая 2017 года.
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, передает РИА Новости.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,23 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 61,23 рубля.
Здоровье
В школы Копейска вернулся стригущий лишай
В самой школе проводятся санитарные мероприятия. Напомним, осенью 2019 года в Копейске зафиксировали вспышку стригущего лишая.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Политика
Россия вытесняет США с Ближнего Востока
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке.
Авто
Цены на автомобили в России продолжают расти
Напомним, с 1 января в России выросли цены на модельный ряд LADA, отдельные модели которой подорожали почти на 4%.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Космос
«Хаббл» нашел самые маленькие сгустки темной материи
Гравитационное линзирование помогло космическому телескопу «Хаббл» обнаружить самые маломассивные скопления темной материи.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Кино
Продюсер «Вторжения» снимет ремейк «Гостьи из будущего»
Продюсер фильма "Вторжение" Михаил Врубель в интервью изданию Filmz рассказал о съемках ремейка фильма "Гостья из будущего".
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.