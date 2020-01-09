Политика

РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Абхазии не намерен уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба не собирается уходить в отставку, сообщил РИА Новости первый заместитель руководителя его администрации Дмитрий Шамба.
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Президент Абхазии не намерен уходить в отставку

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Рауль Хаджимба
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Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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