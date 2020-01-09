Политика
Радио SputnikПрезидент Абхазии отказался уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания с парламентской делегацией, представляющей оппозицию, отказался покидать свой пост, но заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией, передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Леонида Чамагуа.
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Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров
Интерфаксвчера в 16:17
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