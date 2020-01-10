Политика
Телеканал 360°Президент Абхазии не уйдет в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба останется на своей должности. В отставку он уходить не намерен, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы республики.
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Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров
Интерфакс09 января в 16:17
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Власти Москвы потратят 10 млн рублей на то, чтобы сделать сотовые антенны в городе менее заметными для граждан и более гармонично смотрящимися в пейзаже российской столицы.
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