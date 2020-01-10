Президент Абхазии Рауль Хаджимба останется на своей должности. В отставку он уходить не намерен, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы республики.

Президент Абхазии не уйдет в отставку

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