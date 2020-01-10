Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Президент Абхазии не уйдет в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба останется на своей должности. В отставку он уходить не намерен, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на администрацию главы республики.
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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