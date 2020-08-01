с чего всё началось

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Общество В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов. 21

Космос Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. 14

Происшествия Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике» О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине. 307

Происшествия В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов «Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении. 5

Финансы Курс рубля обвалили ФРС и Трамп Отсутствие прогресса в борьбе с вспышкой коронавируса вынудила Дональда Трампа поднять вопрос о переносе даты президентских выборов на следующий год. 1

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 394

Общество Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале. 841

Происшествия Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook.

Технологии В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3 Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3. 89

Политика Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба. 142

Экономика Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15% Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России. 72