Политика
ТАССВласти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.
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с чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России.Телеканал 360°08:30
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Общество
Сергей Гармаш покинул театр «Современник»
Inc-news.ru вчера в 15:09
Общество
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов.
Пятый канал 12:16
Наука
Выявлено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа
Ученые нашли месторождение, где добывались камни для второго кольца Стоунхенджа.
ToDay News Ufa 30 июля в 16:05
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru 19:48
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Гаджеты
Huawei представила умные часы Huawei 4X с поддержкой NFC
Деловое.ТВ вчера в 04:13
Происшествия
Адвокат Ефремова назвал его дело «самым легким в практике»
О козыре в рукаве и легком деле Ефремова - Вы не раз говорили, что докажете в суде невиновность актера Михаила Ефремова, несмотря на все факты, свидетельствующие о его вине.
Газета.Ru 14:42
Происшествия
В Коми сошли с рельсов 11 грузовых вагонов
«Поступила информация о том, что на железнодорожной станции Иоссер Княжпогостского района произошёл сход 11 вагонов грузового поезда с углём», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:51
Финансы
Курс рубля обвалили ФРС и Трамп
Отсутствие прогресса в борьбе с вспышкой коронавируса вынудила Дональда Трампа поднять вопрос о переносе даты президентских выборов на следующий год.
REGNUM вчера в 03:19
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru 13:27
Общество
Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября
Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
Начальник рассказал о погибшем на алтайской турбазе чиновнике
Отец погибшего на турбазе в Алтайском крае семейства был добрым, отзывчивым человеком, рассказал начальник регионального управления печати Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook.
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат 16:16
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском 19:00
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ вчера в 04:44
Космос
На Марсе сфотографировали странное облако над вулканом
Астрономы опубликовали фотографии необычного облака над 20-километровым вулканом Арсия на Марсе.
Discover24 11:55
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн 07:13
Армия и оружие
Управляет ракетным комплексом: в ЮВО появился модернизированный Ил-20М
В Южном военном округе ввели в эксплуатацию модернизированный самолет радиоэлектронной разведки Ил-20М.
Дон-ТР 30 июля в 04:56
Политика
Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала
Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
Экономика
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсии пересчитают тем пенсионерам, у которых кормильцы ушли из жизни в 2019 году, будучи трудоспособными.
Evo-rus.com 30 июля в 02:27
Путешествия
В Турции заявили, что не будут повышать цены на отдых в этом сезоне
Глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр заявил, что цены на отдых в отелях страны после возобновления авиасообщения с Россией останутся на уровне 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Экономика
Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%
Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
Экономика
Стоимость золота впервые в истории превысила $2 тыс. за унцию
Ранее, 27 июля, цена золота на американской товарной бирже Comex приблизилась к историческому максимуму, превысив $1,9 тыс. за унцию впервые с 2011 года.
Известия вчера в 04:42
Экономика
Из-за падения рубля эксперты рекомендовали покупать определенные вещи
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на МК, в августе продолжается падение рубля.
ToDay News Ufa 06:49
Происшествия
Генпрокуратура требует изъять имущество экс-главы ФТС Кизлыка
Генпрокуратура России направила иск к бывшему начальнику управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Кизлыку об изъятии имущества на сумму более 121 млн рублей.
Общественная служба новостей вчера в 09:02