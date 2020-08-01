Политика

ТАССТАССВласти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы России с Абхазией. Как сообщалось ранее, ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства распоряжением президента Абхазии были продлены до 4 августа.
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с чего всё началось
«С сегодняшнего дня россияне смогут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию», — сообщается на сайте правительства России
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Дождались: Абхазия и Россия открыли границу

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Границу России с Абхазией после открытия пересекли более 700 автомобилей

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Мишустин подписал закон об открытии границ с Абхазией

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Абхазия открыла границу с Россией

Известия09:21

Власти Абхазии сняли все ограничения на въезд россиян

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Абхазия сообщила об открытии границы с Россией

Lenta.ru09:07

Власти Абхазии открыли границу с Россией

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