Политика

Мойка78Мойка78Президент Абхазии Хаджимба не намерен уходить в отставку

Глава Абхазии Рауль Хаджимба не планирует уходить в отставку: по его мнению, из сложившейся ситуации можно выйти с помощью переговоров. ОБ этом рассказал первый замруководителя администрации политика Дмитрий Шамба.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Президент Абхазии ушел в отставку

РБК12:25

Премьер Абхазии считает, что президент Хаджимба не уйдет в отставку

РИА Новостивчера в 07:39

Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров

Интерфакс09 января в 16:17

Власти Абхазии заявили об угрозе осложнения обстановки

Коммерсантъ09 января в 18:05

Президент Абхазии отказывается от отставки и настаивает на переговорах

Газета.Ru10 января в 01:31

Пресс-служба Хаджимба о решении Парламента: осложнит ситуацию в стране

Sputnik Абхазия09 января в 15:54

Хаджимба заявил, что обращение парламента о его отставке может осложнить ситуацию

ТАСС09 января в 15:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 14:50, Ашберн
Авто

Кроссовер Kia Seltos поступил к дилерам в России

Автоновости дня 03:43
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса

Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.
Rambler News Service 11:54
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Bimru.ru 05:11
Происшествия

СКР: следствие выясняет происхождение денег полковника МВД Захарченко

Ежемесячные взятки за покровительство ООО «Группа компаний 1520» могут являться одним из источников преступных денег бывшего полковника МВД Захарченко, рассказал 12 января заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант».
Красная весна 13:51
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК 07:40
Шоу-бизнес

Мария Миронова впервые показала младшего сына

Мария Миронова впервые показала младшего сына Актриса выложила трогательный снимок.
Экспресс газета 11:52
Происшествия

Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы

Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
ТАСС 10:04
Космос

Почему комета Борисова удивила астрономов

11.01.20 В конце декабря межзвездная комета Борисова приблизилась к Солнцу на минимальное расстояние.
Портал Поиск вчера в 03:11
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Известия 12:46
Общество

Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба

Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
РИА Новости 08:24
Авто

В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей

В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Московский Комсомолец 04:34
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 10 января в 13:28
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк отправили домой

Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой.
News.ru вчера в 15:57
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
REGNUM 14:16
Здоровье

Медики рассказали о признаке диабета, который появляется во время еды

Как объясняет Diabetes.co.uk, при диабете глюкоза из крови не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате нехватки этого вещества.
Московский Комсомолец вчера в 22:59
Общество

В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
ТАСС 11:05
Футбол

Хави отказался возглавить «Барселону» в январе

Soccer.ru 10:37
Биатлон

Биатлонистка Куклина обратилась к болельщикам после провала в масс-старте

Чемпионат 12:55
Происшествия

В Тверской области загорелся гостиничный комплекс

РИА Новости 12:46
Авто

Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

Автоновости дня 07:41
Происшествия

СКР: журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

Замглавы Следственного комитета России Игорь Краснов заявил, что трёх журналистов в Центральноафриканской Республике убили в 2018 году для ограбления.
News.ru 13:34
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Коммерсантъ 04:50
Политика

Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски

Lenta.ru 09:35
Политика

В Абхазии призвали провести выборы президента в спокойной обстановке

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба призвал к проведению внеочередных выборов главы республики в спокойной обстановке.
RT на русском 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное