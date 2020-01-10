Политика
Мойка78Президент Абхазии Хаджимба не намерен уходить в отставку
Глава Абхазии Рауль Хаджимба не планирует уходить в отставку: по его мнению, из сложившейся ситуации можно выйти с помощью переговоров. ОБ этом рассказал первый замруководителя администрации политика Дмитрий Шамба.
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Президент Абхазии вместо своей отставки пригласил оппозицию за стол переговоров
Интерфакс09 января в 16:17
Пресс-служба Хаджимба о решении Парламента: осложнит ситуацию в стране
Sputnik Абхазия09 января в 15:54
Хаджимба заявил, что обращение парламента о его отставке может осложнить ситуацию
ТАСС09 января в 15:37
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