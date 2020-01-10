Глава Абхазии Рауль Хаджимба не планирует уходить в отставку: по его мнению, из сложившейся ситуации можно выйти с помощью переговоров. ОБ этом рассказал первый замруководителя администрации политика Дмитрий Шамба.

Президент Абхазии Хаджимба не намерен уходить в отставку

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