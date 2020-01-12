Политика
RT на русскомПрезидент Абхазии ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы государства может стать премьер-министр Валерий Бганба или спикер парламента Валерий Кварчия.
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Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозе взрыва
Сообщение об угрозе взрывов в школах поступило на почту одного из учреждений Хабаровска, идет эвакуация детей.
Шоу-бизнес
Галина Польских опровергла сообщения о госпитализации
Политика
Трюдо посетил траурное мероприятие в память о погибших в авиакатастрофе в Иране
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в траурном мероприятии в память о погибших в авиакатастрофе под Тегераном канадцах.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к средствам от продажи нефти
Вашингтон угрожает Ираку лишением доступа к правительственному банковскому счету в США, на котором хранятся средства, полученные от продажи нефти, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Армия и оружие
CNN: военных на базе США в Ираке заранее оповестили об ударе Ирана
Американские военные на базе Эйн-аль-Асад в Ираке узнали о готовящейся ракетной атаке Ирана за два с половиной часа до бомбардировок.
Автоспорт
Этап «Дакара» отменен из-за смерти мотогонщика
Общество
Минтранс предложил запретить работать в такси гражданам с судимостью
По мнению правозащитника, в такси ни при каких условиях не могут работать осужденные за преступления сексуального характера.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100-95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем.
Футбол
«Динамо» выбирает между Комличенко и Соболевым
В настоящий момент московский клуб выбирает между двумя кандидатами: форвардом «Млада-Болеслава» Николаем Комличенко и нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым.
Происшествия
Во Владивостоке эвакуируют школы
Учеников и персонал средней школы № 33 эвакуируют утром, 13 января во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Армия и оружие
Турция планирует получить от России как можно больше технологии С-500
Турция хочет получить как можно больше технологий, таких как С-500.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в Центральной Африканской Республике в 2018 году с целью грабежа.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Музыка
Селена Гомес выпустила новый альбом
Американская певица и актриса Селена Гомес выпустила новый альбом Rare, о чем сообщила в инстаграме.
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом Телегиным
Певица Пелагея прокомментировала развод с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, передает РИА Новости.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Политика
Суд обязал Россию выплатить $82 млн украинским компаниям из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России по делу о возмещении убытков 12 украинским компаниям за национализацию их активов в Крыму после марта 2014 года.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Футбол
АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры
АЕК потерпел поражение от ПАОК в мачте 18-го тура чемпионата Греции.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.