Политика

RT на русскомRT на русскомПрезидент Абхазии ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил, что уходит в отставку. Исполняющим обязанности главы государства может стать премьер-министр Валерий Бганба или спикер парламента Валерий Кварчия.
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Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии, чтобы, по его же словам, не допустить раскола в обществе

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Президент Абхазии ушёл в отставку

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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 19:23, Ашберн
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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