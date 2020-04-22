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Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо. Во вторник, 21 апреля, Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру после просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские.
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