Коронавирус
РИА НовостиПрезидент «Ахмата» принял эстафету Кадырова и побрился налысо
Президент футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов принял эстафету от главы Чечни Рамзана Кадырова и побрился налысо. Во вторник, 21 апреля, Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру после просьбы жителей Чечни открыть парикмахерские.
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Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb вчера в 07:43
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ 11:03
Здоровье
На Кубани по решению суда принудительно госпитализированы 10 человек
10 человек по решению суда подвергнуты принудительной госпитализации в недобровольном порядке.
Югополис 05:59
Общество
В Севастополе появились очереди под банками ради выплат на детей
Как сообщили в волонтёрском штабе Севастополя, вчера сразу несколько человек жаловались на образовавшиеся в связи с необходимостью получить реквизиты очереди в банки.
ForPost 11:00
Политика
МИД Германии анонсировал видеоконференцию в «нормандском формате»
Видеоконференция в нормандском формате состоится на предстоящей неделе, об этом рассказал глава МИД Германии Хайко Маас.
Политическая Экспертиза 10:12
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия 10:25
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Происшествия
МВД хочет существенно расширить полномочия полиции
Министерство внутренних дел намерено существенно расширить полномочия полиции.
Южный Федеральный 11:05
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Энергетика
Цена российской нефти упала ниже 12 долларов за баррель
Стоимость российской нефти в Северо-Западной Европе (СЗЕ) в абсолютном исчислении упала на $ 5.92 / баррель — до $ 11.59 / барр. (CIF Роттердам).
Profinance.ru 07:17
Здоровье
В США предупредили о разрушительной второй волне коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса в США может стать более страшной, чем первая.
РБК вчера в 22:31
Общество
Губернатор Куйвашев сказал, когда снимут режим самоизоляции на Урале
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
АиФ Урал 10:25
Авто
ГАЗ разрабатывает новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня вчера в 04:40
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Происшествия
В Калининграде нейрохирурга ДОБ будут судить после смерти школьницы в психбольнице
Как установили эксперты, смерть девочки наступила из-за ненадлежащего оказания помощи врачом-нейрохирургом.
Новый Калининград.Ru 10:13
Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
Происшествия
В Ярославской области роженица скрыла коронавирусную инфекцию
Беременная жительница Рыбинска на машине «Скорой помощи» была доставлена в городскую больницу №1. После успешных родов врачи обратили внимание, что женщина кашляет.
REGNUM 10:34
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru 20 апреля в 23:55
Общество
Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо и рекомендовал мужчинам последовать своему примеру.
РБК вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Бузова рассказала Кудрявцевой, что не смогла забеременеть от Тарасова
Артистка призналась, что сомневается, сможет ли она стать матерью, и поделилась с коллегой секретом.
ФАН 10:41
Общество
Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом
Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
RT на русском 09:33
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса
Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
Ведомости 08:11
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник 20 апреля в 12:24
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
Культуромания вчера в 12:25
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48