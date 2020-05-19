Коронавирус
Газета.RuПрезидент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
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Президент «Анжи» заявил о пришедшем почти в каждый дагестанский дом коронавирусе
Ореанда-Новостивчера в 15:43
Президент «Анжи» рассказал о пришедшем почти в каждый дом Дагестана коронавирусе
Lenta.ruвчера в 15:20
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:32, Ашберн
Футбол
Футболист московского «Динамо» заразился коронавирусом
Уточняется, что по итогам обследования у пяти человек подозревают COVID-19.
Говорит Москва вчера в 08:29
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Общество
Huawei прокомментировала сложнейшую ситуацию, в которой оказалась из-за новых санкций США
Сама Huawei только что прокомментировала ситуацию, но пока без какой-либо конкретики.
iXBT.com 18 мая в 06:23
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Футбол
Саенко объяснил, почему завершил карьеру в «Спартаке» в 27 лет
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Иван Саенко рассказал, почему в 2010 году принял решение завершить карьеру.
Metaratings вчера в 16:04
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм с бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости вчера в 15:33
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 мая
Москве удалось избежать самого страшного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил Сергей Собянин.
РБК 00:47
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Политика
Офис генпрокурора Украины возбудил новое дело о госизмене против Порошенко
Уголовное дело по статьям «Государственная измена» и «Злоупотребление властью или служебным положением» возбудили против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Известия вчера в 18:47
Происшествия
В Приамурье семью искусал бешеный лисенок
Российская газета 01:20
Общество
Эксперт назвал нежелательные для покупки на AliExpress товары
По мнению эксперта, востребованными при покупке на AliExpress останутся электронные устройства, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, цена которых в России выросла.
Профиль вчера в 20:02
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 18 мая в 14:09
Здоровье
В Ульяновской области рассматривается вариант открытия детских садов
Разумеется, всюду – во всех учреждениях будет действовать обязательный «входной фильтр» — с измерением температуры, а также жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима и социальной дистанции.
Ульяновск.Экспресс 00:06
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18 мая в 18:16
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный телеведущий и главврач ГКБ № 71 г. Москвы в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, когда при проблемах с сердцем следует незамедлительно звонить в скорую помощь.
Твой Континент вчера в 05:38
Общество
В Омской области появилось еще 65 заболевших коронавирусом
По данным на 20 мая, за минувшие сутки в Омской области зарегистрировали еще 65 случаев заражения COVID-19.
Город55.ру 00:56
Происшествия
Суд в Южно-Сахалинске оштрафовал местного жителя на 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе
Южно-Сахалинский городской суд в среду назначил местному жителю наказание в виде штрафа на сумму в 300 тыс. рублей за распространение недостоверной информации о неэффективных мерах борьбы с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 00:28
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform вчера в 03:09
Наука
Строение кисти австралопитека указало на двойное использование рук
Антропологи заметили, что особенности строения кисти древнего австралопитека указывают на «двойное» использование им своих рук.
МедиаПоток вчера в 14:26
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь
Отмечается, что теплее станет примерно к 23-24 мая. Что касается июня, то метеорологи ожидают, что он будет теплым.
Rostov gazeta вчера в 08:30
Музыка
Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире
Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня вчера в 08:34
Общество
В Подмосковье военным выделили квартиры в металлических контейнерах
Znak.com вчера в 16:55
Футбол
Капелло: Роналдо создал мне больше всего проблем
Газета.Ru вчера в 17:50
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
На Кипре заявили о готовности принимать туристов с 15 июня
Кипр готов принимать туристов с 15 июня, сообщил глава парламентского комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Андреас Куприану.
РБК вчера в 23:02
Экономика
Подготовлен план восстановления экономики России
Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефакс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru вчера в 08:54