Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.

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Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Кино Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.

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