Коронавирус
Газета.RuПрезидент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
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Президент «Анжи» заявил о пришедшем почти в каждый дагестанский дом коронавирусе
Ореанда-Новости15:43
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 29 мая
Электронный больничный оплатит Фонд социального страхования за весь период в течение 7 календарных дней со дня его оформления.
Инфорос 01:36
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность 08:39
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
Муж певицы, юморист и телеведущий Максим Галкин, показал соответствующие кадры на своей официальной странице в Instagram.
NewInform 03:09
Общество
В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус
Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области.
РИА Новости 07:24
Здоровье
Айсен Николаев: в Якутске ужесточат меры противодействия коронавирусу
20 мая на традиционном утреннем брифинге глава Якутии отчитался об эпидемиологиечской ситуации в регионе.
Аргументы и Факты - Якутия 22:24
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 42 новых случая коронавируса
RT на русском вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
Общество
Военные привезли коронавирус на Сахалин
Еще у трех человек в регионе обнаружили COVID-19. Двое из них — военнослужащие, которые вернулись на Кунашир и Сахалин из отпусков.
EastRussia 22:00
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM вчера в 18:16
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 22:10
Здоровье
Пять пациентов с коронавирусом умерли в Забайкалье
В Забайкальском крае умерли еще два пациента с коронавирусом. Количество смертей от COVID-19 в регионе возросло до пяти.
EastRussia 17 мая в 22:34
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Авто
Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus
Липецкое время вчера в 07:05
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Шоу-бизнес
Полина Гагарина рассталась с мужем
Официальный развод супруги еще не оформили Российская эстрадная певица Полина Гагарина решила расстаться со своим мужем-фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает издание "Экспресс-газета".
Inc-news.ru вчера в 09:53
Общество
Путин призвал оценить действия властей в период эпидемии
Президент России Владимир Путин во время совещания по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы призвал оценить действия властей в период эпидемии коронавируса, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 08:05
Кино
Исполнительница роли Бэтвумен покинула проект после одного сезона
Исполнительница главной роли в «Бэтвумен» Руби Роуз внезапно покинула проект после одного сезона.
Игромания.ру 19:39
Здоровье
Жителей двух сёл Волгоградской области госпитализируют с коронавирусом
В Котельниковском районе Волгоградской области жителей двух населенных пунктов госпитализируют с коронавирусом.
РИАЦ 07:20
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
Российская газета 10:59
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия 11:30
Происшествия
В Альметьевске обнаружили тела матери и ребенка
"19 мая 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой", - говорится в сообщении.
ТАСС 12:06
Происшествия
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28
Наука
Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее
Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor 07:54