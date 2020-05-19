Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.

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Президент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Общество В Иркутской области у 163 вахтовиков выявили коронавирус Уже 163 случая заражения коронавирусом выявлено у вахтовиков подрядных организаций Иркутской нефтяной компании (ИНК), один из них с запущенной формой COVID-19 скончался, сообщил РИА Новости представитель администрации Усть-Кутского района Иркутской области. 13

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