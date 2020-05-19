Коронавирус
Газета.RuПрезидент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
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Президент «Анжи» заявил о пришедшем почти в каждый дагестанский дом коронавирусе
Ореанда-Новости15:43
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
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Первое дело из-за женского обрезания завели в России
В Ингушетии завели и передали в суд первое в России уголовное дело по факту женского обрезания.
Телеканал 360° 13:50
Авто
Toyota представила Toyota Venza нового поколения
Компания Toyota возродила кросс-универсал Venza в облике кроссовера.
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Общество
Собянин заявил, что Москве еще долго жить в нынешних ограничениях
Зайдите в реанимационное отделение - и все станет ясно,- объяснил мэр Москвы.
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Роспотребнадзор проверит магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге
Сотрудники Роспотребнадзора проверят все магазины «Красное и Белое» в Екатеринбурге, сообщил вице-губернатор Павел Креков.
КП - Екатеринбург 10:34
Футбол
Дело Украинской ассоциации футбола. Обладатели «Золотого мяча» обратились к спикеру Рады
Легенды советского и украинского футбола Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко обратились к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с требованием разобраться, почему временная следственная комиссия парламента затягивает рассмотрение вопроса возможных нарушений законодательства главой УАФ Андреем Павелко.
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Xiaomi готовит к выходу электрические самокаты Mi Scooter 1S и Mi Scooter Pro 2
3DNews 15:35
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Елена Малышева назвала широкую группу риска по коронавирусу
Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
Московский Комсомолец 13:50
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
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Максим Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Аллы Пугачевой
Галкин отметил, что именно Алле Пугачевой принадлежит инициатива создания своего огорода.
Pravda.Ru 15:42
Политика
Немецкий телеканал назвал советских солдат в ГДР «оккупантами»
Немецкий телеканал MDR выпустил сюжет об отношениях СССР и ГДР, в котором говорилось, что советский контингент был оккупационным.
Газета.Ru 07:45
Политика
Путин поздравил Мишустина с выздоровлением от коронавируса
Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Михаила Мишустина с выздоровлением.
Российская газета 08:20
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Экономика
Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия и другие страны сокращают вложения в государственный долг США, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:56
Общество
В лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Футбол
«Химки» могут оказаться в ПФЛ вместо РПЛ
«Химки», получившие право на выход в РПЛ, могут отказаться от возможности повышения в классе. Об этом информирует Telegram-канал K/On/Off.
ProstoProSport 05:07
Общество
Доктор Мясников заявил, что коронавирус затронет каждого
Все переболеют, заявил Мясников. Он сообщил, что не стоит пытаться увидеть в каждом "чихе" коронавирус.
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Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Общество
Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции
Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции.
Известия 07:29
Политика
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Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Общество
Минтруд предложил смягчить условия для выхода на досрочную пенсию
Правительство в качестве антикризисной меры обсуждает смягчение условий для выхода на досрочную пенсию.
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Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
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В «Зените» прогнозируют исчезновение ряда клубов
Функционер полагает, что непростая финансовая ситуация в стране приведёт к исчезновению ряда клубов.
Чемпионат 17:25
Армия и оружие
ВМС США грозят оружием за приближение на 100 метров к их судам
Со ссылкой на Национальное агентство геопространственной разведки США сообщается, что после инцидентов с иранскими кораблями вооруженные суда, подошедшие в Персидском заливе, Аравийском море и Оманском заливе «ближе, чем на 100 м, к кораблям ВМС США», будут расценены как угроза, требующая применения «законных оборонительных мер».
ИА Красная Весна 19:07
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
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Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru вчера в 06:48
Общество
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
С 1 июня туризм начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов России, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире Первого канала.
Российская газета 16:15
Футбол
Аршавин сравнил бывших футболистов «Зенита» с дровами
Metaratings 15:30