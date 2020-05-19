Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПрезидент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане

Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
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Палестинский лидер Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США - агентство ВАФА.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
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Суд вынес первый приговор по делу группировки «ЕНОТ корп»

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Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
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Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
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Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
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С сегодняшнего дня врачи Татарстана вновь стали оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь и проводить плановые профилактические медосмотры населения.
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На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
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Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
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В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека

23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
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Российский футбольный клуб из Махачкалы. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. В сезоне 2019/2020 выступает в первенстве ПФЛ.
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