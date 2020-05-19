Коронавирус
Газета.RuПрезидент «Анжи» рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Президент махачкалинского "Анжи" Осман Кадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает Sport24.
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Президент «Анжи» заявил о пришедшем почти в каждый дагестанский дом коронавирусе
Ореанда-Новости15:43
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Кино
Вышел новый трейлер сериала «Космические войска» от создателей «Офиса»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер комедийного сериала «Космические войска».
News.ru 10:36
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Политика
Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США
Палестинский лидер Аббас заявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США - агентство ВАФА.
ТАСС 16:20
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Политика
Президент Грузии выступила за прямой диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она является сторонницей прямого диалога, однако для переговоров с Россией необходимы определенные обстоятельства, которые принесут результат.
ТАСС 15:59
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Здоровье
Минздрав поддержал повышение возраста продажи алкоголя
«Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по увеличению возраста продажи алкоголя, поскольку известно, что потребление алкоголя, особенно крепкого, ассоциировано с повышением риска смерти в трудоспособном возрасте», — заявил он «РИА Новости» во вторник, 19 мая.
Известия 07:47
Игры
«Яндекс.Деньги» выпустили эксклюзивные карты ведьмака
«Яндекс.Деньги» предлагают пользователям виртуальные и пластиковые карты с эксклюзивным дизайном к пятилетию выхода третьей части игры «Ведьмак 3: Дикая Охота».
Банки.ру 15:57
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу группировки «ЕНОТ корп»
Туапсинский районный суд Краснодарского края приговорил к четырем годам колонии строгого режима обвиняемого по делу «ЕНОТ корп» Василия Минчика.
Медиазона 09:51
Общество
Ростех заявил о попытке подкупа сотрудников производящего ИВЛ завода
Сотрудников уральского завода, который производит аппараты ИВЛ, пытались подкупить для раскрытия информации о предприятии и дискредитировать его, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в госкорпорацию "Ростех").
ПРАЙМ 11:22
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент России Владимир Путин вернул обязанности премьера Михаилу Мишустину. Такой указ опубликован на сайте Кремля.
Ведомости 05:18
Общество
Собянин назвал дату открытия МФЦ в Москве
В Москве с понедельника, 25 мая, откроют МФЦ, заявил мэр столицы Сергей Собянин, предает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:15
Футбол
АПЛ сообщила о шести случаях заражения коронавирусом в трех клубах
АПЛ обнародовала результаты тестирования футболистов и сотрудников клубов на коронавирус, которое проводилось 17 и 18 мая.
Бомбардир.ру 11:25
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой
Как сообщает РБК, телеведущая Региона Тодоренко передала статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, оставшейся без кистей рук по вине мужа.
Инфорос 14:38
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Общество
Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:29
Игры
Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?
Канберра, 19 мая 2020, 15:15 — REGNUM Первые игроки ремастера Mafia II остались недовольны качеством проекта.
REGNUM 08:15
Здоровье
В Татарстане врачи возобновили прием пациентов
С сегодняшнего дня врачи Татарстана вновь стали оказывать плановую амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь и проводить плановые профилактические медосмотры населения.
Татар-информ 12:20
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 15:38
Гаджеты
Обнародован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые получат MIUI 12
Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Astera 09:46
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru 15:18
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ 12:48
Общество
Минпросвещения рекомендовало начать сезон летних лагерей 1 июля
Как рассказала замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Янина Голубева, возможно, что вместо 21 дня смена будет длиться 14.
Говорит Москва 04:15