Политика
Российская газетаПрезидент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Подсчет голосов еще продолжается, но уже понятно, что представитель оппозиции вырывается вперед.
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Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, я только что говорил с ним, я пригласил его на завтрак, потому что он должен начать процесс упорядоченного перехода, который принесет спокойствие всем аргентинцам. Главное - благополучие аргентинцев.
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В Аргентине должен пройти второй тур президентских выборов. Что может измениться в стране?
BFM.ru25 октября в 22:55
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