Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезидент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах

Президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего соперника Альберто Фернандеса с победой на выборах главы государства. Подсчет голосов еще продолжается, но уже понятно, что представитель оппозиции вырывается вперед.
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Маурисио Макри
Я хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, я только что говорил с ним, я пригласил его на завтрак, потому что он должен начать процесс упорядоченного перехода, который принесет спокойствие всем аргентинцам. Главное - благополучие аргентинцев.
— Маурисио МакриИнтерфакс 21:55

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