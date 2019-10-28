Политика
РБКПрезидент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
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Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.Коммерсантъвчера в 21:35
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Оппозиционный кандидат Фернандес смог победить президента Аргентины Макри в первом туре
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