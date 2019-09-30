РПЛ

Vprognoze.ruVprognoze.ruПрезидент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром». Напомним, встреча 11-го тура состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Президент «Арсенала» жестко высказался в адрес судьи Казарцева

Газета.Ru18:16

Гурам Аджоев — о работе арбитров в матче с «Краснодаром»: «Уровень судейства скатился вниз»

Спорт-Экспресс16:49

Аджоев — о судействе с «Краснодаром»: были двойные стандарты, пенальти смешной

Чемпионат16:11

Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Vprognoze.ru17:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:06, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят»

Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.
News.ru вчера в 23:11
Общество

В МЧС России разрешили курить на балконах

МЧС России заявило, что постановление правительства об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курение на балконах.
Газета.Ru вчера в 06:03
Происшествия

В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту

Известия вчера в 12:16
Автоспорт

В Ferrari прокомментировали сход Феттеля

Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Происшествия

В Словакии разбился истребитель МиГ-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС вчера в 16:33
Происшествия

Медведи вломились на веранду дачи в Читинском районе

В селе Старый Ленинск Улётовского района медведица вместе с двумя медвежатами вышла прямо на улицу и всех жителей.
Чита.Ру 09:40
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 14:22
Волейбол

Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы

Мужская сборная Сербии обыграла команду Словении в финале чемпионата Европы по волейболу.
Матч ТВ 13:31
Политика

Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Политика

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Общество

Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже

Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 16:30
Общество

Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Политика

Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Общество

Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 19:26
Политика

Захарова предупредила, что вести переговоры с Вашингтоном стало опасно

Как сообщает ФАН, дипломат также заявила, что публикация Белым домом стенограммы разговора "в очередной раз показала", что с Вашингтоном вести переговоры опасно.
Газета.Ru 13:48
Происшествия

Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46
Армия и оружие

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М

Как писал «Коммерсантъ», в 2018–2019 году планировалось заказать 30 танков Т-90М, десять из которых были машинами новой постройки, а еще 20 — танками из парка российской армии, которые собирались модернизировать до уровня Т-90М.
РБК 19:21
Авто

Новый Land Rover Defender получит функцию дистанционного управления

Land Rover ведет разработку специальной системы для нового Defender, при помощи которой автомобилем можно будет управлять дистанционно — находясь вне его кабины.
AutoNews 27 сентября в 03:18
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки

В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные.
Passion.ru 05:45
Экономика

Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября

1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Футбол

«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров рассказал о похудении на 30 килограммов

Филипп Киркоров рассказал журналистам о том, что сбросил 30 килограммов за короткий срок.
Телеканал 360° 14:52
Авто

Снимки нового Hyundai Tucson появились в Сети

Обновленный южнокорейский кроссовер Hyundai Tucson рассекретили на фотографиях в Сети.
Faktom 05:49
Футбол

«СКА-Хабаровск» уступил «Ротору» в Волгограде

Губерния 19:56
Музыка

The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road

Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:50
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН 27 сентября в 19:36
Политика

Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией

«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
Аргументы недели вчера в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гурам Гурамович Аджоев
Российский футболист
Российский футболист, нападающий тульского «Арсенала», выступающий также за фарм-клуб «Химик-Арсенал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное