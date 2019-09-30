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Vprognoze.ruVprognoze.ruПрезидент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Локомотив — Зенит
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Гжегож Крыховяк
20′
Гжегож Крыховяк
48′
60′
Сердар Азмун
Далер Кузяев
70′
Юрий Жирков
Роберт Мак
82′
Себастьян Дриусси
Алексей Сутормин
83′
Далер Кузяев
85′
Вильмар Барриос
90′
Ярослав Ракицкий
Федор Смолов
Александр Коломейцев
90′+2′
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром». Напомним, встреча 11-го тура состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
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