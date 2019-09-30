Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром». Напомним, встреча 11-го тура состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

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Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

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