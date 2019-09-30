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Vprognoze.ruVprognoze.ruПрезидент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»

Краснодар — Арсенал (Тула)
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Ари
38′
42′
Александр Ломовицкий
Кристоффер Ольссон
45′
Магомед-Шапи Сулейманов
64′
Маркус Берг
Руслан Камболов
71′
74′
Даниил Лесовой
Евгений Луценко
Дмитрий Стоцкий
Мануэл Фернандеш
77′
Кристоффер Ольссон
Даниил Уткин
84′
Тонни Вильена
90′+2′
Александр Мартынович
90′+6′
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром». Напомним, встреча 11-го тура состоялась в Краснодаре и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
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