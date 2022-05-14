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Президент Ассоциации нефти и газа Стюарт заявил о худшем энергокризисе в США за 50 лет

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт в эфире телеканала Fox News рассказал, что страна переживает худший кризис в энергетике за последние полвека, сообщает ТАСС.
Lenta.ru
Цены на бензин в США стабильно растут на протяжении всей недели.
ТАСС
Сами США полностью отказались от импорта из РФ нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
РИА Новости
В субботу, по данным некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, стоимость бензина вновь обновила исторический максимум и достигла $4,452 за галлон (3,785 литра).
ТАСС

Подробнее о событии

Глава ассоциации нефти и газа США заявил о худшем энергетическом кризисе за полвека
ТАССвчера в 16:01
Глава Ассоциации нефти и газа США: энергокризис в стране может быть худшим за 50 лет
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Президент Ассоциации нефти и газа Стюарт заявил о худшем энергокризисе в США за 50 лет
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Глава ассоциации нефти и газа Стюарт: США переживают худший энергокризис за полвека
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Президент Ассоциации нефти и газа Стюарт заявил о худшем энергокризисе в США за 50 лет
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Президент Ассоциация нефти и газа США Стюарт заявил, что страна переживает худший за полвека кризис
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Глава АНГ Стюарт: США переживают худший энергетический кризис за полвека
Газета.Ruвчера в 15:50

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