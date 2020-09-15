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ToDay News Ufa
ToDay News Ufa

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

Как сообщает ToDay News Ufa, президент Австрии Александер Ван дер Беллен утверждает, что идея блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» не связана с произошедшим с Навальным. Он не видит связь между Навальным и газопроводом.В источнике
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RT на русском

Президент Австрии прокомментировал ситуацию вокруг Навального

RT на русском08:13
Газета.Ru

Президент Австрии вступился за «Северный поток – 2»

Газета.Ru11:48
Lenta.ru

Австрия выступила против блокировки «Северного потока-2» из-за дела Навального

Lenta.ru10:28
РБК

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

РБК09:30
Царьград

«У нас разные точки зрения»: Курц не поддержал Зеленского в его нападках на «Северный поток - 2»

Царьград12:01
РИА Новости

Президент Австрии ответил на призывы остановить «Северный поток — 2»

РИА Новости07:59
ТАСС

Президент Австрии выступил против блокировки «Северного потока - 2» из-за Навального

ТАСС07:49

Семье убитой в США афроамериканки выплатят 12 миллионов долларов

Власти американского города Луисвилл (штат Кентукки) выплатят 12 миллионов долларов семье афроамериканки Брионны Тейлор, погибшей в марте в результате действий полицейских, сообщил мэр города Грег Фишер.
РИА Новости15:50
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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