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РБК
РБК

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.В источнике
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Царьград

«У нас разные точки зрения»: Курц не поддержал Зеленского в его нападках на «Северный поток - 2»

Царьград12:01
Газета.Ru

Президент Австрии вступился за «Северный поток – 2»

Газета.Ru11:48
РИА Новости

Президент Австрии ответил на призывы остановить «Северный поток — 2»

РИА Новости07:59
РБК

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

РБК09:30
RT на русском

Президент Австрии прокомментировал ситуацию вокруг Навального

RT на русском08:13
Lenta.ru

Австрия выступила против блокировки «Северного потока-2» из-за дела Навального

Lenta.ru10:28
ТАСС

Президент Австрии выступил против блокировки «Северного потока - 2» из-за Навального

ТАСС07:49

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Московский Комсомолец04:07
233

Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников призывает жителей нашей многонациональной страны самостоятельно в оба глаза следить за малейшими проявлениями ухудшения здоровья, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет03:41
36

РФ утвердила поправки в налоговое соглашение с Мальтой

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение обложить доходы в виде дивидендов и процентов, переводящиеся на зарубежные счета, налогом в размере 15%, что потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами.
Наша версия02:35
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2021 году станет рекордным

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Алексей Зубец называет вопрос таких расчетов между Пенсионным фондом и бюджетом техническим, а финансовые проблемы связывает с пандемией коронавируса COVID-19: - Это нормальная штатная ситуация, на самом деле так происходит каждый год.
Новые Известия07:03
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Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,78-2,05%

Прогноз на среду "В нынешней ситуации российский рынок может двигаться дальше, недалеко рубеж в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, который при сохранении положительного внешнего фона может быть преодолен уже завтра", - полагает Александр Бахтин.
ТАСС12:47
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Американский эсминец USS Roosevelt направляется в Черное море

Американский эсминец USS Roosevelt, с управляемыми ракетами типа Arle Burke, 15 сентября двинулся к Черному морю для участия в операциях по обеспечению безопасности на море с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.
Первый Севастопольский10:47
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