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РБК
РБК

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.В источнике
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РБК

Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»

РБК09:30
Газета.Ru

Президент Австрии выступил против приостановки «Северного потока - 2»

Газета.Ru09:10
RT на русском

Президент Австрии прокомментировал ситуацию вокруг Навального

RT на русском08:13
РИА Новости

Президент Австрии ответил на призывы остановить «Северный поток — 2»

РИА Новости07:59
Царьград

«Это коммерческий вопрос»: Президент Австрии отказался связывать «Северный поток - 2» с Навальным

Царьград07:58
URA.Ru

Как ситуация с Навальным повлияет на судьбу «Северного потока-2». Мнение европейского лидера

URA.Ru07:56
ТАСС

Президент Австрии выступил против блокировки «Северного потока - 2» из-за Навального

ТАСС07:49

Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ru08:00

Оппозиция Белоруссии просит у Евросоюза $4 млрд на демократизацию

Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко оценил, что для стабилизации экономики страны понадобится внешняя помощь в пределах от $3 до $4 млрд — это до 2,6 раза больше, чем сумма кредита от России.
Коммерсантъ09:19
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Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа в рамках предстоящих выборов главы государства использовал в своей рекламной кампании фотографию с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает газета Politico.
Газета.Ru04:57
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В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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СК завершил расследование в отношении совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет завершил расследование в отношении генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского, владевшего сгоревшим торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово.
РБК10:06
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Трамп признался, что планировал убийство президента Сирии Башара Асада

Вашингтон, 15 сентября 2020, 17:02 — REGNUM Несколько лет назад в Белом доме планировали операцию по убийству президента Сирии Башара Асада, заявил 15 сентября президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
REGNUM10:02

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда.
РИА Новости05:51
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Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Веснавчера в 10:55
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«Собеседник» нашел у матери главы Минпромторга Мантурова особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать главы Минпромторга Дениса Мантурова, 84-летняя Тамара Мантурова владеет особняком на Клязьминском водохранилище в Москве, предполагаемая стоимость которого составляет около пяти миллиардов рублей.
Дождь05:20
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