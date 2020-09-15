Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока-2»
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Президент Австрии Александер Ван дер Беллен не поддерживает идею блокировки строительства газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным.В источнике
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