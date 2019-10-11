Политика
Газета.RuПрезидент Азербайджана обвинил власти Армении в героизации фашизма
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
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На саммите в Ашхабаде разгорелся скандал: поссорились Армения и Азербайджан
Московский Комсомолец10:48
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Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru 16:48
Фигурное катание
Косторная лидирует после короткой программы на Finlandia Trophy
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место по итогам короткой программы в турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
RT на русском 16:15
Происшествия
Полиция Саратова задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки
Как сообщает Рен ТВ, полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летней девочки.
RuNews24.ru вчера в 20:13
Гаджеты
Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком
DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Газета DAILY 13:10
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Известия 15:06
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу американское телевидение.
Интерфакс 16:14
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
Знаменитая американская модель, блогер и бизнесвумен Ким Кардашьян опубликовала в соцсети фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
VSE42.RU вчера в 23:05
Космос
В NASA прокомментировали смерть Леонова
Газета.Ru 09:22
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел турецкой армии на северо-востоке Сирии
Американский спецназ попал под обстрел со стороны турецкой армии на севере Сирийской Арабской Республики, где Турция проводит военную операцию «Источник мира» против сирийских курдов.
REGNUM 16:56
Единоборства
Усик и Уизерспун прошли процедуру взвешивания
Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания боксеров: Усик показал на весах 97,5 кг, а его соперник оказался значительно тяжелее — 109,8 кг.
Allboxing.ru 16:09
Футбол
Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:39
Гаджеты
Создана операционная система для условий постапокалипсиса Collapse OS
Вирджил Дупрас разработал операционную систему для условий постапокалипсиса.
OAnews вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой
"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
SM News 10:10
Футбол
Канделаки объяснила «включение» иранца Азмуна в состав сборной России
Азмун накануне оформил хет-трик в составе сборной Ирана. Его команда в домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 разгромила Камбоджу.
РБК 10:19
Автоспорт
Квалификацию Гран-при Японии перенесли на воскресенье из-за тайфуна
Красная весна 08:11
Наука
Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
Discover24 09 октября в 03:15
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Mockva.ru 08:31
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную версию
Лишившись третьего ряда сидений, Volkswagen Atlas Cross Sport обрел новый для себя купеобразный кузов с нисходящей линией крыши.
Автоновости дня 12:17
Политика
Зеленский не исключает выход из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Life.ru вчера в 19:11
Политика
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
RT на русском 13:01
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить банк в Москве
Мужчина с газовым баллончиком попытался ограбить офис финансово-кредитной организации на Волгоградском проспекте в Москве.
Интерфакс 14:05
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус 13:38
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Кино
Marvel планирует снять женское супергеройское кино
По заявлению Ларсон, очень «много женщин из актёрского состава студии» выразили такую инициативу.
Говорит Москва вчера в 03:24
Армия и оружие
НМ ЛНР сообщила об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
«В районе населённого пункта Новоастраханское отмечено нахождение ЗРК «Бук» на временной позиции второй батареи 223-го зенитно-ракетного полка ВФУ», — сообщил Осадчий.
ИА Новороссия 15:30
Кино
Фею-крестную в новой «Золушке» сыграет чернокожий гей
Если сделка состоится, Портер не только сыграет роль крестной феи, и напишет музыку для картины.
Телепрограмма 14:11