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РИА НовостиРИА НовостиПрезидент Азербайджана освободил от должности главу МИД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. Мамедъяров занимал пост главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года.
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Алиев освободил от должности главу МИД

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Эксперты прокомментировали отставку главы МИД Азербайджана

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Ильхам Алиев сменил главу МИД Азербайджана

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Алиев уволил главу МИД Азербайджана

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Алиев назначил нового главу МИД Азербайджана

Взгляд.ру07:30

Президент Азербайджана не нашел главу МИД и отправил его в отставку

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Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

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Ученые установили, что мужчина умер 1 700 лет назад в возрасте 25-30 лет.
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В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС

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Футбол

«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»

Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
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Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле

«Ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — добавил Дмитриев.
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Общество

Суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Решение о взимании штрафа, которое было принято Еврокомиссией в 2016 году, отменено Европейским судом юстиции.
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Политика

МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы

«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
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Политика

Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах

Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
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Политика

Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму

Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Политика

Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы

В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
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Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Российская газета 04:17
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Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
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Футбол

«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру

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Политика

Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
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Общество

Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса

Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
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Экономика

«Черкизово» купит у Cargill завод по производству полуфабрикатов

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Политика

Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
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Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
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Происшествия

Ущерб от урагана в районах Саратовской области составил 122 млн рублей

Материальный ущерб составил порядка 122 млн руб. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов.
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Песков прокомментировал задержания на акции протеста против поправок

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Ключевой признак осложнений от коронавируса назван

Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
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В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
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Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
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Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве

Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
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Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.
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Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
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NASA предупредило о рекордно близком пролёте астероида

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Азербайджанский государственный и политический деятель, действующий президент Азербайджана с 31 октября 2003 года. Сын и преемник президента Азербайджана Гейдара Алиева.
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