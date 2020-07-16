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РИА НовостиПрезидент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг. Мамедъяров занимал пост главы внешнеполитического ведомства Азербайджана с 2004 года.
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Политика
Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
Наука
Исследования позволили увидеть лицо мумии, умершей 1700 лет назад
Ученые установили, что мужчина умер 1 700 лет назад в возрасте 25-30 лет.
Evo-rus.com 10:06
Армия и оружие
В Минобороны Азербайджана пригрозили Армении ракетным ударом по АЭС
РИА Новости 09:37
Футбол
«Сочи» получит техническое поражение за матч с «Тамбовом»
Футбольному клубу «Сочи» будет присуждено техническое поражение со счётом 0:3 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом».
RT на русском 09:13
Общество
Глава РФПИ допустил появление «Авифавира» в аптеках в июле
«Ряд российских компаний предоставили доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — добавил Дмитриев.
РБК 08:24
Общество
Суд ЕС отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Решение о взимании штрафа, которое было принято Еврокомиссией в 2016 году, отменено Европейским судом юстиции.
Evo-rus.com 02:00
Политика
МИД Британии обвинил Россию в попытке вмешательства в выборы
«Важные правительственные документы, имеющие отношение к соглашению о свободной торговле между Великобританией и США, были незаконно получены до всеобщих выборов 2019 года и распространены в интернете через социальную сеть Reddit», — цитирует министра Reuters.
РБК 09:22
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Политика
Титов сообщил о намерении Шнурова участвовать в выборах в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров, член Партии Роста, будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году, сообщил в четверг глава Партии Роста Борис Титов.
РИА Новости 10:33
Политика
Глава МИД ФРГ: Санкции США нарушают суверенитет Европы
В размещенном на сайте МИД ФРГ заявлении Маас отмечает, что "США нарушают суверенитет Европы решать, где и как получать энергию".
Российская газета 09:59
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
Футбол
«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру
ProstoProSport 10:00
Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
RT на русском 10:07
Общество
Акции Twitter рухнули после взлома аккаунтов Маска, Гейтса и Безоса
Акции Twitter рухнули после того, как аккаунты главы SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса и гендиректора Amazon Джеффа Безоса в соцсети были взломаны.
Lenta.ru 05:19
Политика
Глава Азербайджана отреагировал на ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Народу Азербайджана надоели бессмысленные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, и посредники должны понять это, заявил президент республики Ильхам Алиев во время заседания кабинета министров.
News.ru 03:03
Транспорт
Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора
Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
Происшествия
Ущерб от урагана в районах Саратовской области составил 122 млн рублей
Материальный ущерб составил порядка 122 млн руб. Новобурасский, Краснопартизанский и Ершовский районы планируют провести восстановительные работы за счет средств муниципальных районов.
Репортер64 09:18
Наука
Ключевой признак осложнений от коронавируса назван
Ученые обнаружили, что общий признак у болеющих с осложнениями - это усиленное воспаление и дефицит ответа интерферона.
Сайт интересных новостей 10:19
Футбол
«Урал» проиграл «Арсеналу», Эрик Бикфалви забил в падении через себя
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:56
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК 08:59
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Происшествия
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве
Экс-министр экологии РТ задержан по подозрению в заказном убийстве.
Татар-информ 06:36
Экономика
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России
Ранее Росстат сообщал, что оборот розничной торговли в РФ в мае 2020 года упал на 19,2% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, в апреле оборот снизился на 23,2%. По итогам докризисного первого квартала, оборот ритейла в РФ вырос на 4,4%.
РИА Новости 07:54
Общество
Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
Космос
NASA предупредило о рекордно близком пролёте астероида
Evo-rus.com 13 июля в 10:34